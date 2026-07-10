Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης επιχειρεί στη νότια Γαλλία συνδράμοντας τις τοπικές αρχές στην κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς που έχει καταστρέψει 30.000 στρέμματα γης.

Περισσότεροι από 600 Γάλλοι πυροσβέστες με εναέρια και επίγεια μέσα δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό αντίξοες πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις κατοικημένων περιοχών, όπως η πόλη Μπενταριέ, για την προστασία των πολιτών από την εξάπλωση του μετώπου.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει έντονα κύματα καύσωνα, με τις συνολικές καμένες εκτάσεις στη χώρα να ξεπερνούν φέτος τα 250.000 στρέμματα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από την Ελλάδα στη Νότια Γαλλία, οι πυροσβέστες της Ελληνικής Ομάδας Δασοπυρόσβεσης δίνουν καθημερινά μάχη μαζί με τους Γάλλους συναδέλφους τους για τον περιορισμό ενός μεγάλου πύρινου μετώπου που απειλεί δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Η ελληνική αποστολή Hellenic GFFF-V Module επιχειρεί στην περιοχή Καρλενκάς ε Λεβάς, όπου η φωτιά που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 30.000 στρέμματα γης.

Advertisement

Advertisement

Περισσότεροι από 600 Γάλλοι πυροσβέστες, με τη συνδρομή 150 οχημάτων και εναέριων μέσων, συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον έλεγχο της φωτιάς, ενώ οι ιδιαίτερα δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες κάνουν το έργο τους ακόμη πιο απαιτητικό.

Οι γαλλικές αρχές έχουν προχωρήσει σε εκκενώσεις περιοχών, μεταξύ αυτών και της πόλης Μπενταριέ, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων.

Η ελληνική ομάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προεγκατάστασης Πυροσβεστών, παρέχοντας πολύτιμη υποστήριξη στις επιχειρήσεις κατάσβεσης και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς.

Πάνω από 25.000 εκτάρια γης έχουν γίνει στάχτη από την αρχή του έτους στη Γαλλία, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των συνεχών κυμάτων καύσωνα.

Εκτεταμένες καταστροφές από τις φλόγες

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερες από 8.000 εστίες πυρκαγιών έχουν καταγραφεί σε ολόκληρη τη χώρα, με την καμένη έκταση να ξεπερνά τα 25.000 εκτάρια, δηλαδή περίπου 250.000 στρέμματα. Η έκταση αυτή είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη που είχε καταστραφεί την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος.

Advertisement

Vive inquiétude dans la Drôme, où le feu, qui a déjà parcouru 3 700 hectares, selon un bilan des pompiers, vendredi 10 juillet, progresse encore. L'armée a été déployée en renfort et des centaines de personnes ont été évacuées. #JT13h pic.twitter.com/dmTYd9v4O3 — franceinfo (@franceinfo) July 10, 2026

Η Γαλλία διανύει το τρίτο κύμα καύσωνα από τον Μάιο, ενώ αρκετές περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών και των αυξημένων κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιών.

🔴 Plus de 8000 départs de feu ont eu lieu depuis le début de l'année et plus de 25 000 hectares ont été brûlés en France.



À Rodès, dans les Pyrénées-Orientales, le retour des habitants dans leurs maisons détruites est douloureux.



📺 #LE13H de @TF1 présenté par @MSLacarrau pic.twitter.com/Nse2QnwfyY Advertisement July 10, 2026

Παράλληλα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέες συνθήκες, στις οποίες οι υποδομές, τα οικοσυστήματα και ο σχεδιασμός των κοινωνιών δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένα. Οι παρατεταμένες περίοδοι ζέστης και ξηρασίας αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Advertisement