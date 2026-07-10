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Ο Κιλιάν Εμπαπέ άνοιξε το σκορ στο εξηκοστό λεπτό της αναμέτρησης με υποδειγματικό σουτ μέσα από την περιοχή.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο εξήκοστό έκτο λεπτό έπειτα από ασίστ του Εμπαπέ.

Η γαλλική άμυνα διατήρησε το μηδέν στην εστία της μέχρι το τέλος, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Οι «Τρικολόρ» θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά τον νικητή του αγώνα μεταξύ της Ισπανίας και του Βελγίου.

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Η Γαλλία σφράγισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με 2-0 του μαχητικού Μαρόκου. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν (πάλι) ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με ένα γκολ και μία ασίστ οδήγησε τους «Τρικολόρ» στην τετράδα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο.

Μονόλογος των Γάλλων και «τείχος» Μπόνο

Το πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε σε έναν επιθετικό μονόλογο για την ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν. Οι Γάλλοι πίεσαν ασφυκτικά από τα πρώτα λεπτά, με τον Μπόνο όμως να πραγματοποιεί εντυπωσιακές επεμβάσεις. Μόλις στο 5′, ο Μαροκινός τερματοφύλακας της Αλ Χιλάλ αρνήθηκε το γκολ σε διπλή ευκαιρία των Εμπαπέ και Ουπαμεκανό.

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Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους καταγράφηκε στο 28ο λεπτό. Ο Εμπαπέ κέρδισε πέναλτι μετά από ανατροπή του από τον Μαζράουι, όμως ο Μπόνο διάβασε την πρόθεση του Γάλλου σταρ, μπλοκάροντας την εκτέλεση.

Η πίεση της Γαλλίας συνεχίστηκε, με τον Ντουέ να απειλεί στο 35′ και τον Ντίνιε να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι στις καθυστερήσεις (45+2′), στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Η ποιότητα των Εμπαπέ και Ντεμπελέ έκανε τη διαφορά

Στο δεύτερο ημίχρονο, το Μαρόκο προσπάθησε να ισορροπήσει τον ρυθμό και να βγει από την περιοχή του, δημιουργώντας προϋποθέσεις στην επίθεση. Ωστόσο, η κλάση των Γάλλων επιθετικών μίλησε στο κρίσιμο σημείο.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού (60′), ο Κιλιάν Εμπαπέ πήρε το… αίμα του πίσω για το χαμένο πέναλτι. Με ένα υποδειγματικό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή νίκησε τον Μπόνο, γράφοντας το 1-0. Αυτό ήταν το 8ο γκολ του 27χρονου ηγέτη στο φετινό τουρνουά, πιάνοντας τον Λιονέλ Μέσι στην κορυφή των σκόρερ της διοργάνωσης.

Πριν προλάβουν οι Μαροκινοί να ανασυνταχθούν, η Γαλλία «κλείδωσε» τη νίκη. Στο 66′, ο Εμπαπέ λειτούργησε ως δημιουργός, σερβίροντας την μπάλα στον Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά από μια εξαιρετική ατομική ενέργεια, πλάσαρε ιδανικά για το 2-0, φτάνοντας τα 5 γκολ στο τουρνουά.

Το highlight του αγώνα: Η γρήγορη εναλλαγή ρόλων των Εμπαπέ και Ντεμπελέ μέσα σε έξι λεπτά, που μετέτρεψε το ρευστό 0-0 σε ένα καθαρό 2-0, «κόβοντας» τα πόδια των Μαροκινών.

Κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος

Στο εναπομείναν διάστημα, ο Μοχάμεντ Ουάχμπι ανακάτεψε την τράπουλα από τον πάγκο, περνώντας στο ματς τους Άμραμπατ και Ραχίμι για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Παρά τις προσπάθειες των Αφρικανών, η γαλλική άμυνα, με καθοδηγητές τους Σαλιμπά και Ουπαμεκανό, διατήρησε την ψυχραιμία της και κράτησε το μηδέν στην εστία του Μενιάν μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Γαλλία (Ν. Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ (87′ Γκουστό), Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντίνιε, Κονέ (71′ Ζαϊρ-Εμερί), Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ (78′ Μπαρκολά), Εμπαπέ (77′ Ματετά).

Μενιάν, Κουντέ (87′ Γκουστό), Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντίνιε, Κονέ (71′ Ζαϊρ-Εμερί), Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ (78′ Μπαρκολά), Εμπαπέ (77′ Ματετά). Μαρόκο (Μ. Ουάχμπι): Μπόνο, Χακίμι, Ισσά, Μαζράουι, Σαλάχ-Εντίν (74′ Ελ-Ουάχντι), Μπουαντί (62′ Άμραμπατ), Ελ Αϊναουί, Ουναΐ, Τάλμπι (85′ Σμπαι), Ελ Κανούς (62′ Ραχίμι), Ντίαθ (74′ Γιασίν).