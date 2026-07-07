Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λε Πεν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, μειώνοντας όμως τη διάρκεια της απαγόρευσης υποψηφιότητάς της.

Η νέα δικαστική απόφαση επιτρέπει θεωρητικά στη Λε Πεν να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Παράλληλα, το δικαστήριο της επέβαλε τριετή ποινή φυλάκισης, εκ των οποίων ο ένας χρόνος θα εκτιθεί με ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι η χρήση του ηλεκτρονικού βραχιολιού θα δυσκόλευε την προεκλογική της εκστρατεία και την εικόνα της.

Το κόμμα της Εθνικής Συσπείρωσης εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Ζορντάν Μπαρντελά ως εναλλακτική λύση για τις επερχόμενες εκλογές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το γαλλικό εφετείο επιβεβαίωσε την Τρίτη την καταδίκη της Μαρίν Λε Πεν για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, αλλά μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης υποψηφιότητάς της για δημόσια αξιώματα, διατηρώντας έτσι, θεωρητικά, τη δυνατότητα για την ηγέτιδα της ακροδεξιάς να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ωστόσο, το δικαστήριο καταδίκασε επίσης τη Λε Πεν σε τριετή ποινή φυλάκισης: 2 χρόνια με αναστολή και ένα με ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης. Αυτό θα καθιστούσε μια προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία πολιτικά και οργανωτικά δύσκολη, και δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το αν θα συνεχίσει πράγματι να διεκδικεί το υψηλότερο αξίωμα της Γαλλίας.

Advertisement

Advertisement

Η Λε Πεν είχε δηλώσει προ ολίγων ημερών ότι θα ήταν απρόθυμη να διεξάγει προεκλογική εκστρατεία εάν εκτίει ποινή υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα παρεμπόδιζε την εκστρατεία της και θα υπονόμευε την εικόνα της ως υποψήφιας. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τι θα κάνει.

Προβλέπεται να παραχωρήσει τηλεοπτική συνέντευξη σε ώρα υψηλής τηλεθέασης στο TF1 στις 8 μ.μ. (21:00 ώρα Ελλάδας), κατά την οποία ενδέχεται να κάνει μια ανακοίνωση σχετικά με το πολιτικό της μέλλον.

Αποχώρησε από το εφετείο δίχως να κάνει δηλώσεις. Ωστόσο οι δικηγόροι της Μαρίν Λε Πεν έκαναν λόγο για μια «σημαντική αλλαγή στις ποινές, ιδίως όσον αφορά την ποινή της απώλειας του δικαιώματος του εκλέγεσθα», λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της καταδίκης της ηγέτιδας του εθνικιστικού κόμματος.

Σύμφωνα με τον Ροντόλφ Μποσελού, ο προεδρεύων δικαστής αναφέρθηκε στην «ελευθερία των ψηφοφόρων να έχουν έναν υποψήφιο». «Είναι μια καλή αρχή», πρόσθεσε ο δικηγόρος, δηλώνοντας ότι η πελάτισσά του ήταν «εν μέρει» ικανοποιημένη με την απόφαση.

Τον Μάρτιο του 2025, η Λε Πεν καταδικάστηκε για κατάχρηση δημοσίου χρήματος και της επιβλήθηκε απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος για πέντε έτη με άμεση ισχύ, αποκλείοντάς την έτσι από την από καιρό προγραμματισμένη τέταρτη υποψηφιότητά της για το Προεδρικό Μέγαρο.

Η απόφαση της έφεσης της Τρίτης, σύμφωνα με την οποία η Λε Πεν δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί δημόσιο αξίωμα για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 είναι με αναστολή, σημαίνει ότι η Λε Πεν θα έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα όταν οι ψηφοφόροι προσέλθουν στις κάλπες τον Απρίλιο του 2027, καθώς έχει ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της 15μηνης απαγόρευσης, η οποία ισχύει από την περσινή απόφαση. Οι επόμενες προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου 2027.

Advertisement

Ωστόσο, η νέα ποινή φυλάκισης που της επιβλήθηκε —η οποία θα εκτιθεί με ηλεκτρονικό βραχιόλι— ενδέχεται να αποδειχθεί σχεδόν εξίσου επιζήμια με την απαγόρευση υποψηφιότητας.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει έντονη συζήτηση στο εσωτερικό του αντιμεταναστευτικού κόμματός της, της Εθνικής Συσπείρωση (RN), το οποίο εδώ και μήνες προετοιμάζεται για δύο πιθανά σενάρια: το ένα με ηγέτιδα τη Λε Πεν και το άλλο με τον πρόεδρο του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά.

Ο Μπαρντελά, 30 ετών, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι προετοιμάζεται να γίνει πρωθυπουργός της Λε Πεν και όχι να την αντικαταστήσει. Ωστόσο, η πιθανότητα η Λε Πεν να αποφασίσει τελικά να μην θέσει υποψηφιότητα θα μπορούσε να τον ωθήσει να μπει στον προεκλογικό αγώνα.

Advertisement

Οι δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν σταθερά και τους δύο ως ισχυρούς υποψηφίους για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ορισμένες πρόσφατες έρευνες υποδηλώνουν μάλιστα ότι ο Μπαρντελά θα μπορούσε να ξεπεράσει τη Λε Πεν στον πρώτο γύρο.

Η καταδίκη της Λε Πεν βασίζεται σε κατηγορίες ότι στελέχη του Εθνικού Συνασπισμού καταχράστηκαν κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προορίζονταν για κοινοβουλευτικούς βοηθούς, χρησιμοποιώντας τα αντίθετα για την πληρωμή στελεχών του κόμματος στη Γαλλία. Το 2025, οι δικαστές έκριναν ότι η Λε Πεν είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο σχέδιο αυτό, ένα συμπέρασμα το οποίο η ίδια αμφισβητεί σταθερά.

Advertisement