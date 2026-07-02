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Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς αμφισβητεί την καταδίκη της για κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία περιλαμβάνει απαγόρευση άσκησης αξιώματος και κατ’ οίκον περιορισμό.

Η ίδια υποστήριξε ότι η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή ελεύθερης προεκλογικής εκστρατείας, περιορίζοντας τις μετακινήσεις και τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Σε περίπτωση που η δικαστική απόφαση την αποκλείσει από την εκλογική διαδικασία, η Λεπέν προτίθεται να ασκήσει έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο για να ανατρέψει την απόφαση.

Εάν η υποψηφιότητά της δεν καταστεί τελικά εφικτή, ο Ζορντάν Μπαρντελά αναμένεται να είναι ο πιθανός αντικαταστάτης της στις επερχόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές.

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Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, εάν το Εφετείο του Παρισιού την υποχρεώσει να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης. Το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την κρίσιμη απόφασή του την Τρίτη.

Η 57χρονη ηγέτιδα της ακροδεξιάς αμφισβητεί μια απόφαση του Μαρτίου του 2025, η οποία έκρινε αυτήν και άλλα μέλη της «Εθνική Συσπείρωσης» ένοχους για κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι κατηγορίες αφορούν την πρόσληψη βοηθών μεταξύ 2004 και 2016, οι οποίοι φέρεται να εργάζονταν για το κόμμα αντί να εκτελούν κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Σε περίπτωση νέας καταδίκης, ενδέχεται να της επιβληθεί απαγόρευση άσκησης εκλεγμένου αξιώματος, ηλεκτρονικός βραχιολάκι ή και τα δύο.

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«Αν μπορώ να είμαι υποψήφια, θα είμαι υποψήφια, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορώ να κάνω προεκλογική εκστρατεία», δήλωσε η Λεπέν σε συνέντευξή της στο κανάλι LCI αργά την Τετάρτη. «Γιατί αν μου επιτραπεί να είμαι υποψήφια, αλλά ουσιαστικά μου απαγορεύεται να κάνω ελεύθερα προεκλογική εκστρατεία, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα ήταν δυνατό».

Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν ένα ηλεκτρονικό βραχιόλι θα αποτελούσε το κύριο εμπόδιο, απάντησε: «Λοιπόν, φυσικά. Δεν μπορώ να εξαρτώμαι από έναν δικαστή για να μου επιτρέψει να πάω να πραγματοποιήσω μια προεκλογική συγκέντρωση… ή να επισκεφτώ μια αγορά».

🟡FLASH | Marine Le Pen estime qu'il est « pas possible » de mener une campagne présidentielle avec un bracelet électronique.



À six jours de son procès en appel, Marine Le Pen affirme qu'un candidat à la présidentielle doit être « totalement libre de ses mouvements » et refuse… pic.twitter.com/f87AVR4Ptr — Direct Brut (@DirectBrut) July 1, 2026

Η Λεπέν έχει αρνηθεί τις κατηγορίες ότι βρισκόταν στο επίκεντρο ενός συστήματος απάτης με σκοπό την υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ.

Η Γαλλία θα διεξάγει τον πρώτο γύρο των επόμενων προεδρικών εκλογών της στις 18 Απριλίου, ενώ ο δεύτερος γύρος έχει οριστεί για τις 2 Μαΐου.

Τον Μάρτιο του 2025, ένα δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ότι η Λεπέν βρισκόταν στο επίκεντρο «ενός συστήματος απάτης» που χρησιμοποίησε το κόμμα της για να υπεξαιρέσει κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ. Της επιβλήθηκε απαγόρευση άσκησης εκλεγμένου αξιώματος για πέντε έτη και δύο έτη κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονικό βραχιόλι.

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«Αν δεν μπορέσω να είμαι υποψήφια, θα αξιοποιήσω κάθε διαθέσιμο μέσο έφεσης», δήλωσε η Λεπέν. Θα μπορούσε να προσφύγει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το οποίο ελέγχει αν τα πρωτοβάθμια και τα εφετεία δικαστήρια τήρησαν το νόμο. Το Ακυρωτικό Δικαστήριο θα μπορούσε να χρειαστεί περίπου έξι μήνες για να εξετάσει την υπόθεση και να εκδώσει απόφαση.

Εάν της επιτραπεί να θέσει υποψηφιότητα, η Λεπέν θεωρείται ευρέως ως μια από τις κορυφαίες υποψήφιες για να διαδεχθεί τον κεντρώο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στις εκλογές του 2027. Εάν όχι, πιθανότατα θα θέσει υποψηφιότητα ο 30χρονος προστατευόμενός της, Ζορντάν Μπαρντελά.

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