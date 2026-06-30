Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ιωάννα Τούνη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την απάντησή της σε σχόλιο χρήστη, όπου ανέφερε ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός μετριάζει τη στενοχώρια της.

Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας επέκρινε τη στάση της, υποστηρίζοντας ότι η επίδειξη πλούτου και η προκλητική συμπεριφορά δεν αποτελούν κατάλληλα πρότυπα για τη νεολαία.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο πραγματικά επιτυχημένος άνθρωπος οφείλει να επιδεικνύει ταπεινότητα, αντί να προκαλεί το κοινό για την αύξηση της δημοτικότητάς του.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής χαρακτήρισε την εν λόγω συμπεριφορά ως ψεύτικη, συνδέοντάς την με την ανάγκη για προβολή μέσω των αλγορίθμων των μέσων δικτύωσης.

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Για άλλη μια φορά η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο στόχαστρο των πρωινών εκπομπών με αφορμή την απάντησή της σε follower που της έγραψε «είσαι για τα πανηγύρια». «Κλαίω και μετά κοιτάζω το bank account μου» έγραψε προκαλώντας, όπως ήταν αναμενόμενο, ένα κύμα αντιδράσεων.

Γιώργος Λιάγκας: «Γιατί όλη η Ελλάδα είναι εναντίον της Ιωάννας Τούνη;»

«Αν πω πόσο καλή είναι η Τούνη, δεν θα ασχοληθεί κανένας. Αν πω πόσο μπήξε-δείξε είναι η Τούνη, ασχολούνται όλοι, ανεβαίνει ο αλγόριθμος, παίρνει κλικς αυτή, πάει πουλάει περισσότερο το όνομά της στα προϊόντα και βγάζει εκατομμύρια» ξεκίνησε να λέει ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του «Πρωινού» το πρωί της Τρίτης μετά την προβολή της επίμαχης ανάρτησής της στο Tik Tok.

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«Άρα αυτό το ύπουλο πράγμα τι σου λέει; Βρίσε με, είμαι σκληρόπετσος, χοντρόπετσος, αντέχω γιατί εγώ θα βγάλω λεφτά. Το θέμα είναι, εσύ πρέπει να βγαίνεις να το λες; Δηλαδή πρέπει να βγαίνεις στα μούτρα του φτωχού που σε πιστεύει να του λες εσύ ότι κοίταξε να δεις, βρίστε με, εγώ στεναχωριέμαι αλλά όταν βλέπω τη τράπεζά μου να αυξάνει τον λογαριασμό είμαι μια χαρά;

Κοκορεύεσαι που πέτυχες; Δηλαδή κάποιος που πετυχαίνει πρέπει να βγαίνει να βρίζει όλους τους υπόλοιπους; Τι ζωή είναι αυτή, δεν σε καταλαβαίνω. Η Τούνη η διαφημίστρια είναι πετυχημένη. Πετυχημένη αδιαμφισβήτητα. Και υποκλίνομαι γιατί κάτι καλό έκανε για να πετύχει. Ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει “γεια σας, είμαι πετυχημένος, ουάου, φτωχάντζες, βγάζω λεφτά, γιεεέ! Αλήθεια τώρα;

Ο πετυχημένος κατά τη γνώμη μου είναι ταπεινός. Ο πετυχημένος, ο πραγματικά πετυχημένος είναι ταπεινός και το δείχνει και με τη ζωή του που δεν προκαλεί, δεν την προβάλλει και ζει μια ζωή κανονική. Οι πραγματικά σταρ και πλούσιοι», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας και συνέχισε:

«Υπάρχουν κοριτσάκια που λένε τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις και λένε η Ιωάννα Τούνη. Και το να γίνω η Ιωάννα Τούνη που σημαίνει να γίνω influencer για να βγάζω λεφτά, μου αρέσει. Το να γίνω η Ιωάννα Τούνη και να είμαι ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρουν μόνο τα λεφτά και δεν με ενδιαφέρει αν με βρίζει κάποιος, έχει δίκιο ή έχει άδικο, αλλά επειδή κοιτάω το λογαριασμό μου και βγάζω εκατομμύρια και τους λέει “να”, κι αν με βρίζετε, “να” κι αν δεν με βρίζετε, εγώ είμαι πλούσια φτωχάντζες- το φτωχάντζες δεν το λέει, το βάζω εγώ- αλλά αυτό εννοεί ουσιαστικά, βρίστε με φτωχάντζες, είμαι πλούσια.

Είναι ωραίο πρότυπο για τα παιδιά; Εσύ το παιδί σου θες αύριο να σου πει “μαμά, μαμά θέλω να γίνω Τούνη”;».

«Όλοι οι άνθρωποι, όταν φτάνουν σε μια κορυφή που έχουν ονειρευτεί μικροί, μπορεί να κάτσουν και λίγο σε μια στιγμή περισυλλογής, και να πούνε “κατάφερα και έχω καταφέρει, έχω βγάλει λεφτά. Έχω ένα παιδάκι, έχω έναν πρώην άντρα με τον οποίο σφάζομαι, που θα μπορούσα να μην σφαχτώ γιατί έχουμε ένα παιδί.

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Αντί να ανέβω μια κορυφή, θα μπορούσα να πω, να χαλάσω μία ώρα αντί να βγάλω ένα εκατομμύριο, πώς θα τα βρω με τον Αλεξάνδρου ώστε το παιδί μας να έχει δυο μονιασμένους γονείς; Που μπορεί να φταίει ο Αλεξάνδρου, δεν παίρνω θέση. Για μένα στη ζωή πρέπει να πάρεις και κάποιες αποφάσεις που δεν έχουν μόνο σκοπό το κέρδος».

Πάνος Κατσαρίδης: «Είναι αρνητικό πρότυπο. Όταν την ακολουθούν τα παιδιά και βλέπουν ότι απόλυτη αξία είναι τα χρήματα και όταν δεν υπάρχει καμία κοινωνική ενσυναίσθηση είναι σαν να εκμηδενίζεις οτιδήποτε άλλο».

Τάσος Τεργιάκης: «Έχει έπαρση, μας έχει όλους γραμμένους και όχι μόνο, αυτό, επιδεικνύει και τα πλούτη της όταν δείχνει τα σπίτια των εκατομμυρίων που αγοράζει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη».

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Φωτεινή Πετρογιάννη: «Η Ιωάννα Τούνη έγινε πετυχημένη από τα social media. Άρα αυτά θέλει να τροφοδοτήσει. Αυτό που ήθελε το κατάφερε. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να είναι πετυχημένη»

Δέσποινα Καμπούρη: «Η επίδειξη και η υπερβολή πλούτου συνήθως συνδέεται με μια ανάγκη για κοινωνική επιβεβαίωση. Εγώ αν είχα πάρα πολλά λεφτά θα ντρεπόμουν να το πω, θα ένιωθα μία συστολή. Θέλει πολύ θράσος.

Γιώτα Κηπουρού: «Δεν σέβεται καθόλου τους followers της».

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Η αιχμηρή αντίδραση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Λίγη ώρα μετά τον σχολιασμό της ανάρτησης της Ιωάννας Τούνη, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας προχώρησε σε μια άκρως δηκτική ανάρτηση εναντίον των εκπομπών που γεμίζουν τον χρόνο τους με την Ιωάννα Τούνη: