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Το πρόσφατο βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη στο TikTok σχολιάστηκε στην εκπομπή «Happy Day», με αφορμή τον τρόπο που επέλεξε να απαντήσει σε επικριτικό σχόλιο χρήστη.

Στο βίντεο, η γνωστή influencer εμφανίζεται αρχικά να προσποιείται ότι κλαίει, μετά το σχόλιο πως είναι «για τα πανηγύρια». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, αλλάζει διάθεση, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο τραπεζικός της λογαριασμός είναι αρκετός για να την κάνει να νιώθει καλύτερα.

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Ο Δημήτρης Παπανώτας σχολίασε: «Αυτό το bank account πρέπει να έχει πολλά μηδενικά γιατί το ακούμε και το φανταζόμαστε πολύ δυνατό. Θέλω να της πω ότι αυτό το σύμπτωμα, παθογένεια κοινωνική θα το έλεγα εγώ, ότι έχουμε αναγάγει το χρήμα στην απόλυτη αξία… δεν είναι η απόλυτη αξία. Τα χρήματα είναι για να περνάς καλά».

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή τόνισε: «Το ότι έχει το παιδάκι της, έχει έναν σύντροφο και είναι καλά, είναι σε έναν μαγευτικό προορισμό στο Μπαλί, αυτοί είναι λόγοι να είναι χαρούμενη και ευγνώμων και να σκέφτεται ότι πραγματικά έχει πετύχει. Τα χρήματα σου δίνουν μια ευχέρεια να κάνεις πράγματα».

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Οι πραγματικά επιτυχημένοι και πλούσιοι, όπως είναι και εκείνη, δεν χρειάζεται να το φωνάζουν… φαίνεται».