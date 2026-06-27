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Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας φαίνεται πως δεν έχουν πλέον λόγο να κρύβουν τη σχέση τους, καθώς όλο και πιο συχνά μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους με το κοινό.

Μετά τις πρώτες κοινές εμφανίσεις τους και την επιβεβαίωση της σχέσης τους μέσα από συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, το ζευγάρι έκανε ακόμη ένα βήμα, δημοσιεύοντας την πρώτη κοινή φωτογραφία του στα social media.

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Στην εικόνα, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί στον φακό, με την Έλενα Τσαγκρινού να κάνει το χαρακτηριστικό duckface και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να χαμογελά διακριτικά.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λιτή λεζάντα: «Έτσι γιατί», προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά.