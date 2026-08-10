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Η Ρούλα Κορομηλά αποχαιρέτησε τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών το βράδυ της Κυριακής (09.08).

Η γνωστή παρουσιάστρια έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία του ηθοποιού και μιλώντας με θερμά λόγια για το ταλέντο και την προσωπικότητά του.

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«Θαύμαζα το τεράστιο ταλέντο του. Ερμήνευσε καθηλωτικά και αξεπέραστα ρόλους ανεπανάληπτους. Σπουδαίος άνθρωπος. Στεναχωρήθηκα πολύ. Καλό ταξίδι Νίκο Καλογερόπουλε. Έχω να θυμάμαι πολλά…», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του ηθοποιού.