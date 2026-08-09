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Ο εκλιπών υπήρξε πολυσχιδής καλλιτέχνης, διακρινόμενος στην υποκριτική, τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή σεναρίων, την ποίηση και τη μουσική.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε εμβληματικές ελληνικές ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, κερδίζοντας σημαντικές διακρίσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του ηθοποιού, αναγνωρίζοντας τη μακρά προσφορά του στην τέχνη.

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Ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών. Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, άφησε την τελευταία του πνοή σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας.

Συνέδεσε το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου των δεκαετιών του ’80 και του ’90 και άφησε το δικό του στίγμα τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα.

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Ο ηθοποιός που έκανε το ντεμπούτο του στη σειρά Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται το 1975, στον ρόλο του αγαθού Νικολιού δεν είναι πια στη ζωή.

Πολυσχιδής προσωπικότητα σε όλη του τη ζωή, είχε ασχοληθεί με την ποίηση και το τραγούδι, παράλληλα με σκηνοθετικές δουλειές και συγγραφή σεναρίων.



Από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» μέχρι τη «Λούφα και Παραλλαγή» και από το «Ρεμπέτικο» έως το τηλεοπτικό «Κάμπινγκ», συμμετείχε σε έργα που άφησαν έντονο αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή.

Ήταν ο αγαπημένος «Παπαδόπουλος» στην ταινία του Νίκου Περράκη Λούφα και Παραλλαγή το 1984

Ο Νίκος Καλογερόπουλος γεννήθηκε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, την 1 Αυγούστου 1952. Ήταν ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Επίσης, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη βραβευμένη ταινία Λούφα και παραλλαγή (1984) κέρδισε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Μενδώνη: Ένας ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος

Πληροφορούμενη την απώλεια του Νίκου Καλογερόπουλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

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«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Νίκου Καλογερόπουλου, ενός ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος, με πορεία δεκαετιών στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Ο Νίκος Καλογερόπουλος έγινε γνωστός και αγαπήθηκε από το κοινό, κυρίως, μέσω της συμμετοχής του σε εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, της δεκαετίας του ’80. Η ταύτισή του με χαρακτηριστικούς κινηματογραφικούς ρόλους είναι, ως έναν βαθμό, αναπόφευκτή, καθώς η συμμετοχή του στις ταινίες αυτές υπήρξε καταλυτική, συμβάλλοντας στην αντοχή τους στον χρόνο, χωρίς να επισκιάζει τη μακρά πορεία του στην Τέχνη, την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και ανιδιοτέλεια.

Οι ρόλοι στους οποίους έδωσε πνοή, χάρη στο πηγαίο ταλέντο του, παραμένουν άμεσα αναγνωρίσιμοι και σήμερα. Η συμμετοχή του σε ποιοτικές παραγωγές της μικρής οθόνης φέρει τη σφραγίδα μιας ξεχωριστής ερμηνευτικής ευχέρειας η οποία επικύρωσε τη θέση του ως ενός από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Καλλιτέχνης και άνθρωπος ανήσυχος, ο Νίκος Καλογερόπουλος ασχολήθηκε με το θέατρο, ως συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης, αλλά και με τη συγγραφή και τη μουσική.

Στην οικογένειά του και τους τόσο πολλούς φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

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