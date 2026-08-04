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Η 54χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία έχει διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας από το 2021, δηλώνει ότι αναρρώνει.

Παραμένει άγνωστο αν η παρατεταμένη ιατρική περίθαλψη σχετίζεται άμεσα με τη χρόνια πάθησή της.

Η ίδια ευχαρίστησε δημόσια τους θαυμαστές της για τη στήριξη, τονίζοντας ότι επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της υγείας της.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από τετράμηνη νοσηλεία.

Η 54χρονη ηθοποιός, γνωστή κυρίως από τον ρόλο της ως Κέλι Μπάντι στην σειρά «Παντρεμένοι με παιδιά», η οποία είχε διαγνωστεί σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021, πιστεύεται ότι είχε εισαχθεί σε ιατρικό κέντρο στο Λος Άντζελες τον Μάρτιο, αλλά το TMZ.com αναφέρει ότι πλέον η Κριστίνα έλαβε άδεια να επιστρέψει στο σπίτι της και «τα πάει καλά», αν και παραμένει ασαφές αν η νοσηλεία της σχετιζόταν με τη μάχη της κατά της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

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Christina Applegate discharged from hospital after nearly four-month hospital stay https://t.co/Sn28zbf3qm pic.twitter.com/ylU4iJz7xC — New York Post (@nypost) August 4, 2026

Αφού έγινε γνωστή η νοσηλεία της, η Κριστίνα ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τις ευχές τους και δήλωσε ότι «γίνεται πιο δυνατή» κάθε μέρα. Σε μια ανάρτηση στο Instagram, έγραψε: «Σας ευχαριστώ για την αμέριστη αγάπη και τις ευχές σας. Τα προβλήματα υγείας είναι μια σταθερά στη ζωή μου, αλλά είμαι μια δυνατή κοπέλα και γίνομαι πιο δυνατή και καλύτερα κάθε μέρα.

«Αφιερώνω λίγο χρόνο για να επικεντρωθώ στην υγεία μου, αλλά θα επιστρέψω σύντομα με περισσότερα να πω.»

Η Κριστίνα, γνωστή για τους ρόλους της σε μια σειρά τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, συμπεριλαμβανομένης της σειράς «Παντρεμένοι με Παιδιά», έχει μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για την πάθησή της μέσω συνεντεύξεων και του podcast της, «MesSy», το οποίο συν-παρουσιάζει με την Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ.

Μια πηγή δήλωσε στη Daily Mail: «Με κάθε αναποδιά, αν είμαστε ρεαλιστές, όλοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την πιθανότητα να μην έχουν ένα αύριο μαζί της.»

Η πηγή πρόσθεσε: «Η Κριστίνα είναι μαχητική, αλλά η μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας είναι ύπουλη. Έχει καλύτερες μέρες και πολύ κακές μέρες – δεν έχει υπέροχες μέρες. Πάντα αντιμετωπίζει κάτι. Είναι απαίσιο.»

Η πηγή συνέχισε: «Όταν όμως βλέπει τα πράγματα θετικά, νιώθει καλύτερα εκείνη τη στιγμή, γιατί έχει τόσους πολλούς φίλους που είναι δίπλα της, έστω και μόνο για να την ακούσουν, να κλάψουν μαζί της ή οτιδήποτε άλλο.»