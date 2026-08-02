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Ο ίδιος χαρακτήρισε την απώλεια ως αποτέλεσμα πολυετών προσωπικών θυσιών και κόπου που συνδέονταν με την οικογενειακή του διαδρομή.

Ο γιος του ηθοποιού δημοσίευσε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας τη συναισθηματική αξία του χώρου για την οικογένειά τους.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε περισσότερα από διακόσια σπίτια, αφήνοντας πολλούς κατοίκους αντιμέτωπους με την απώλεια της περιουσίας τους.

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Συγκλονισμένος από την καταστροφή που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό είναι ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς, καθώς το σπίτι του παραδόθηκε στις φλόγες.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε την απώλεια του σπιτιού του, το οποίο χαρακτήρισε έργο ζωής, καθώς είχε δημιουργηθεί με προσωπικό κόπο, θυσίες και αμέτρητες ώρες εργασίας.

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Όπως εξήγησε, μέσα σε λίγη ώρα χάθηκε ένας χώρος που ήταν αποτέλεσμα προσπάθειας πολλών ετών, όχι μόνο ως κτίσμα, αλλά και ως κομμάτι της προσωπικής του διαδρομής.

«Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, ό,τι αποκτούν, το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που καήκανε, και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για μένα ήταν ένα χυμένο αίμα, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι. Τώρα πήγε, στάχτη το χυμένο μου αίμα. Τίποτα άλλο. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία, εν γένει του οργανισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τάσος Χαλκιάς σημείωσε πως η καταστροφή δεν αφορά μόνο την απώλεια ενός κτιρίου, αλλά όλα όσα αυτό αντιπροσώπευε για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του

Μία ημέρα νωρίτερα, ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, είχε μοιραστεί στα social media φωτογραφίες από το σπίτι που καταστράφηκε από τη φωτιά.

Στην ανάρτησή του τόνισε πως δεν επρόκειτο απλώς για ένα κτίσμα, αλλά για έναν χώρο γεμάτο αναμνήσεις, οικογενειακές στιγμές, κυριακάτικα τραπέζια και χρόνια κοινής ζωής.

Η οικογένεια Χαλκιά, όπως και εκατοντάδες ακόμη κάτοικοι που επλήγησαν από την πυρκαγιά, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την επόμενη ημέρα, προσπαθώντας να διαχειριστεί μια απώλεια που ξεπερνά την υλική καταστροφή.

Για τους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους, το βάρος δεν μετριέται μόνο σε οικονομικούς όρους, αλλά κυρίως στις μνήμες και στα συναισθήματα που συνδέονται με τους χώρους που καταστράφηκαν.