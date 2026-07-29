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Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο όπου οι φίλοι της ξυρίζουν το κεφάλι της για να προσφέρει δύναμη και αισιοδοξία σε όσους αντιμετωπίζουν αντίστοιχες ασθένειες.

Η ίδια δήλωσε ότι έλαβε μεγάλη υποστήριξη από το κοινό και εξέφρασε την πεποίθηση πως μια διάγνωση δεν μπορεί να καθορίσει την πορεία ενός ανθρώπου.

Η απόφαση για τη δημοσιοποίηση του βίντεο λήφθηκε κατά τη διάρκεια χημειοθεραπείας με στόχο την ενδυνάμωση των ανθρώπων που δίνουν παρόμοιο αγώνα.

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Το δικό της μήνυμα για την αντιμετώπιση του καρκίνου έστειλε η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση που πριν λίγες μέρες αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ότι δίνει μάχη με τη νόσο.

Το νέο αισιόδοξο μήνυμα της 31χρονης

Η 31χρονη ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Ταμπού», εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν να δημοσιεύσει το βίντεο στο οποίο οι φίλοι και συνάδελφοί της, Θεοχάρης Ιωαννίδης και Ιάσονας Χρόνης, της ξυρίζουν το κεφάλι, αποκαλύπτοντας ότι η συγκεκριμένη στιγμή είχε καταγραφεί περίπου δύο μήνες νωρίτερα.

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«Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ευχαριστήσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γέμισε η ψυχή μου με όλα τα μηνύματα που έχω λάβει από εσάς. Όλα είναι καλά, σύντομα τελειώνει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αυτό θα το κάνω όταν θα μπει αυτή η πολυπόθητη τελεία και μετέπειτα μπορεί να μοιραστώ κάποιες πληροφορίες ή εμπειρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως αποφάσισε να δημοσιεύσει το βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να ξυρίζει το κεφάλι της, αφού το παρακολούθησε ξανά κατά τη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας και συνειδητοποίησε ότι της προκάλεσε χαμόγελο και δύναμη. «Ήμουν τις προάλλες στη χημειοθεραπεία και καθώς έβλεπα το βίντεο, συνειδητοποίησα ότι μου έφερνε χαμόγελο. Σκέφτηκα πως ίσως βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο να ταυτιστεί, να πάρει μια ανάσα ή να χαμογελάσει, όπως συνέβη και σε εμένα», είπε.

Η ίδια επισήμανε ότι βασικός της στόχος ήταν να ενδυναμώσει όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σοβαρή ασθένεια, τονίζοντας πως μια διάγνωση δεν μπορεί να καθορίσει την προσωπικότητα ή την πορεία ενός ανθρώπου.

«Είμαστε πάρα πολλοί, δυστυχώς, αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι από τα μηνύματα που έλαβα, το ξεπερνάμε ή θα το ξεπεράσουμε και θα βγούμε πιο δυνατοί. Δεν μας ορίζει καμία αρρώστια, δεν είμαστε η διάγνωσή μας. Είναι μόνο μία πτυχή της καθημερινότητάς μας. Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμη που μας κάνουν να ονειρευόμαστε, να αγαπάμε και να συνεχίζουμε», κατέληξε.