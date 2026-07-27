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Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης εκτυλίχθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου ένας 39χρονος ιστιοπλόος από την Καλιφόρνια εντοπίστηκε ζωντανός, έπειτα από εβδομάδες περιπλάνησης με το ακυβέρνητο σκάφος του ανοιχτά της Χαβάη.

Ο Κάι Σάτο απέπλευσε στις 7 Ιουνίου από το νησί Καταλίνα της Καλιφόρνιας με προορισμό τον Ειρηνικό. Ωστόσο, περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, το κατάρτι του ιστιοπλοϊκού έσπασε, τα καύσιμα εξαντλήθηκαν και το κινητό του τηλέφωνο έμεινε από μπαταρία, αφήνοντάς τον αποκομμένο από κάθε δυνατότητα επικοινωνίας, μακριά από τις εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές.

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Μιλώντας στο Hawaii News Now, ο 39χρονος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε καθώς το σκάφος του παρασυρόταν από τα θαλάσσια ρεύματα. Όπως ανέφερε, για ημέρες είχε χάσει κάθε ελπίδα διάσωσης.

«Έκλαιγα για μία ολόκληρη εβδομάδα καθώς παρασυρόμουν προς τα νότια. Ένιωθα σαν ένας ακίνητος στόχος, χωρίς καμία πιθανότητα να σωθώ», δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι έφτασε ακόμη και στο σημείο να σκεφτεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

California Man Survives Over a Month Adrift After Sailboat Disaster



Kai Sato, 39, left Catalina Island on June 7 for his first solo Pacific crossing. Two weeks later the mast snapped, he ran out of fuel, and his phone died—leaving him drifting far outside the shipping lanes.



“I… pic.twitter.com/Qouisq7uHo — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 27, 2026

Έπειτα από περίπου πέντε ημέρες, αποφάσισε να δώσει μάχη για την επιβίωσή του. Με τη βοήθεια σωλήνων PVC και κουπιών από καγιάκ πραγματοποίησε πρόχειρες επισκευές στο κατεστραμμένο κατάρτι, καταφέρνοντας να αποκτήσει ξανά περιορισμένο έλεγχο του ιστιοπλοϊκού.

Οι προμήθειές του εξαντλήθηκαν σύντομα. Όπως περιέγραψε, επιβίωσε καταναλώνοντας μικρές ποσότητες βρώμης που είχαν απομείνει στο σκάφος, ενώ συμπλήρωνε τη διατροφή του με ψάρια και καλαμάρια που κατέληγαν στο κατάστρωμα.

Για να αντιμετωπίσει τη δίψα, συνέλεγε σε έναν κουβά το νερό που σχηματιζόταν από τη συμπύκνωση της υγρασίας, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να παραμείνει ενυδατωμένος.

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Ύστερα από σχεδόν έναν μήνα περιπλάνησης, κατάφερε να προσεγγίσει ξανά τη θαλάσσια διαδρομή μεταξύ Καλιφόρνιας και Χαβάης. Εκεί, την περασμένη Τρίτη, έγινε αντιληπτός από το φορτηγό πλοίο Pasha Hawaii.

"Kai Sato, 39, left Catalina Island on June 7 but two weeks later the mast on his sailboat snapped, he ran out of gas and his phone died, leaving him floating helplessly outside of shipping lanes".

"..after five days began makeshift repairs to the boat…" https://t.co/T2TdbbVloy — Ryk Comerford (@Truth_Quest30) July 27, 2026

Το πλήρωμα του πλοίου χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να κατεβάσει με επιτυχία τη σχοινένια σκάλα και να ανασύρει τον εξαντλημένο ιστιοπλόο στο κατάστρωμα.

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«Ήμουν πανευτυχής. Έκλαιγα από χαρά. Μου έδωσαν φρούτα, νερό και καθαρά ρούχα. Ήταν πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι», δήλωσε ο Σάτο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους διασώστες του.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν το ιστιοπλοϊκό να πλέει με κατεστραμμένο κατάρτι και σκισμένα πανιά στα νερά του Ειρηνικού, καταδεικνύοντας το μέγεθος της δοκιμασίας που αντιμετώπισε.

Ο 39χρονος φιλοξενείται πλέον σε συγγενικό του πρόσωπο στη Χαβάη και αναρρώνει από την περιπέτειά του. Παρά την οριακή εμπειρία που έζησε, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τα ταξίδια του, αποκαλύπτοντας ότι ο επόμενος στόχος του είναι οι Φιλιππίνες, αυτή τη φορά με μεγαλύτερο και ασφαλέστερο σκάφος.

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