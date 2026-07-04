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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται το Γκουάμ και οι Βόρειες Μαριάνες, καθώς ο τυφώνας Μπάβι ενισχύθηκε σε υπερτυφώνα και κινείται προς αμερικανικά εδάφη στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το ισχυρό μετεωρολογικό σύστημα κινείται δυτικά, με κατεύθυνση προς την περιοχή των Μαριανών, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές και στους κατοίκους. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο Μπάβι συνοδεύεται από σταθερούς ανέμους που φτάνουν τα 259 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ οι ριπές αγγίζουν ακόμη και τα 314 χιλιόμετρα την ώρα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, το φαινόμενο θεωρείται ισοδύναμο με κυκλώνα κατηγορίας 5.

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Στη Σαϊπάν, στις Βόρειες Μαριάνες, σχηματίστηκαν ουρές σε πρατήρια καυσίμων, καθώς οι κάτοικοι έσπευσαν να γεμίσουν τα οχήματά τους και να εξασφαλίσουν βασικές προμήθειες. Παράλληλα, πολλοί προμηθεύτηκαν κοντραπλακέ και άλλα υλικά για να προστατεύσουν τα σπίτια τους, ενώ αυξημένη ήταν η κίνηση και στα σούπερ μάρκετ για τρόφιμα μακράς διάρκειας και εμφιαλωμένο νερό.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ο υπερτυφώνας ενδέχεται να εξασθενίσει κάπως πριν επηρεάσει άμεσα την περιοχή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις παραμένουν σοβαρές, καθώς το Γκουάμ και οι Βόρειες Μαριάνες αναμένεται να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον συνθήκες τροπικής καταιγίδας, με ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και πιθανές ζημιές σε υποδομές.

Η ανησυχία είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η περιοχή είχε ήδη δοκιμαστεί πρόσφατα από άλλο ισχυρό καιρικό φαινόμενο, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ξεριζωμένα δέντρα, ζημιές σε κτήρια και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Οι προετοιμασίες για την επέτειο της 4ης Ιουλίου στις αμερικανικές περιοχές του Ειρηνικού πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, καθώς προτεραιότητα πλέον αποτελεί η προστασία των κατοίκων και η θωράκιση των νησιών απέναντι στο επικίνδυνο πέρασμα του υπερτυφώνα.

Super Typhoon #Bavi prowls toward Guam and the Northern Mariana Islands.



It’s a beast of a storm, equivalent to a category 5 hurricane, and it’s still getting stronger. pic.twitter.com/fysR1QNnwD — Zoom Earth (@zoom_earth) July 3, 2026