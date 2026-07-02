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Για τα παιδικά του χρόνια, τη σχέση με τον αδελφό του, Σάκη Ρουβά, αλλά και την οικογενειακή του ζωή μίλησε ο Απόστολος Ρουβάς στην εκπομπή Happy Day και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου στον Alpha TV.

Ο γνωστός σεφ γύρισε τον χρόνο πίσω και μίλησε για τη σχέση που είχε με τον διάσημο αδελφό του στα παιδικά τους χρόνια, εξηγώντας πως, λόγω της διαφοράς ηλικίας, δεν βίωσαν πολλές κοινές εμπειρίες στην καθημερινότητά τους.

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Όπως αποκάλυψε, δεν βρέθηκαν ποτέ στο ίδιο σχολείο, καθώς όταν ο Σάκης Ρουβάς φοιτούσε στο Γυμνάσιο, εκείνος ήταν ακόμη στο δημοτικό. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, δεν υπήρχε κοινό πεδίο ώστε να συμμετέχει στις παρέες ή στις εξόδους του μεγαλύτερου αδελφού του.

Μάλιστα, ανέφερε με χιούμορ πως ο Σάκης δεν τον έπαιρνε ποτέ μαζί του όταν έβγαινε με τους φίλους του, κάτι που, όπως φαίνεται, θυμάται ακόμη χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Απόστολος Ρουβάς αναφέρθηκε και στην οικογενειακή του καθημερινότητα, σημειώνοντας πως στο σπίτι το μαγείρεμα το αναλαμβάνει κυρίως η σύζυγός του, καθώς ο ίδιος απουσιάζει συχνά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Ο Απόστολος Ρουβάς έχει χαράξει τη δική του πορεία στον χώρο της μαγειρικής και της εστίασης, ενώ τα τελευταία χρόνια έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές εκπομπές και ριάλιτι.