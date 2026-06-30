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Οι έρευνες εξετάζουν αν η κατάρρευση οφείλεται σε εργασίες θεμελίωσης παρακείμενου σύγχρονου κτιρίου που έφτασαν σε βάθος πέντε έως έξι μέτρων.

Τεχνικοί είχαν συστήσει στους υπεύθυνους μηχανικούς τη χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος για την ασφάλεια του παλαιού κτιρίου, αλλά η εργασία δεν υλοποιήθηκε λόγω υψηλού κόστους.

Οι αρμόδιοι μηχανικοί ισχυρίζονται επιπλέον ότι διαρροή αγωγού ενδέχεται να κατέστησε το έδαφος κάτω από την παλαιά πολυκατοικία σαθρό.

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Αδιανόητες είναι οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως από την έρευνα για την αιτία κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, όπου από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, αφού οι ένοικοι των 7 διαμερισμάτων πρόλαβαν να την εκκενώσουν.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, μίλησε στο Live News και έκανε νέες αποκαλύψεις για την κατάρρευση της 4όροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αφού όπως είπε πριν λίγες μέρες είχαν γίνει κάποιες συστάσεις στους μηχανικούς για την ασφάλεια του κτιρίου, οι οποίες όμως δεν υλοποιήθηκαν εξαιτίας του υψηλού κόστους. Ευτυχώς ένοικος της πολυκατοικίας είδε τις ρωγμές και έκανε τις απαραίτητες κινήσεις για να σώσει τον εαυτό της και τους υπολοίπους.

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Αρχικά, όπως αποκαλύφθηκε, η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν κατασκευής 1970. Αυτές οι πολυκατοικίες δεν είχαν υπόγειο αλλά είχαν μια θεμελίωση σε ένα βάθος περίπου 1-1,30, όπως λένε οι πολιτικοί μηχανικοί, σε ένα έδαφος στα Πετράλωνα που θεωρείται γεώδες, σχετικά σαθρό, και θα έπρεπε να υπάρχει και γεωτεχνική μελέτη, η οποία κοστίζει 4-5.000 ευρώ, και έτσι πολλοί την αποφεύγουν.

Η νέα πολυκατοικία, ως σύγχρονη πολυκατοικία, θα έπρεπε να είναι η θεμελίωσή της πολύ πιο βαθιά, και έτσι είχαν σκάψει σε ένα βάθος περίπου 5-6 μέτρων για να συμπεριληφθούν αποθήκες.

Η παλιά πολυκατοικία στηριζόταν και σε έναν τοίχο ο οποίος πλέον είχε σκαφτεί, που ήταν ακριβώς κάτω από τα θεμέλιά της. Το Live News αποκαλύπτει πως υπάρχουν μαρτυρίες, ότι πριν από 15 ημέρες είχαν κληθεί αρμόδιοι τεχνικοί για να αποφανθούν σχετικά και είχαν συστήσει στους υπεύθυνους της, τους μηχανικούς της νέας πολυκατοικίας, να ρίξουν εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, διότι υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης του χώματος της διπλανής πολυκατοικίας, πράγμα και το οποίο έγινε.

Φαίνεται να υπάρχει αναφορά ότι το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα είναι πολύ ακριβό και έτσι δεν έγινε λόγω κόστους. Οι μηχανικοί είπαν ότι «θα το αφήσουμε στο μετέωρο, στο χρονικό κενό έτσι, και θα χτίσουμε τα θεμέλια και θα στηριχθεί η πολυκατοικία όταν θα φτιάξουμε κανονικά το σκυρόδεμα, το μπετόν, της νέας πολυκατοικίας, όταν κατασκευάσουμε την πολυκατοικία».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη, οι μηχανικοί φαίνεται να έχουν επικαλεστεί στους αστυνομικούς ότι υπήρχε και μία διαρροή από κάποιον αγωγό που έκανε σαθρό το έδαφος κάτω από την πολυκατοικία, την προηγούμενη. Όλα αυτά εξετάζονται.