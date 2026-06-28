Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε διώροφη μονοκατοικία στην Καλλιθέα, εγκλωβίζοντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο εσωτερικό του κτιρίου.

Ο 80χρονος σύζυγος κατάφερε να διαφύγει μόνος του, ενώ η 75χρονη σύζυγός του εγκλωβίστηκε στο μπαλκόνι του ορόφου.

Ένας διανομέας και ένας νεαρός πολίτης έπεισαν την ηλικιωμένη να πηδήξει από ύψος πέντε μέτρων και την έπιασαν κατά την πτώση.

Η 75χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και ο σύζυγός της με τραύμα στο πόδι.

Δύο πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από εγκαύματα που υπέστησαν κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συγκλονιστικές πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 28 Ιουνίου σε διώροφη μονοκατοικία, στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα. Η πυρκαγιά φαίνεται πως εκδηλώθηκε στο ισόγειο του κτιρίου, την ώρα που μέσα βρίσκονταν ένας ηλικιωμένος άνδρας 80 ετών και η σύζυγός του, 75 ετών, οι οποίοι είχαν ξαπλώσει για μεσημεριανή ανάπαυση.

Ο 80χρονος κατάφερε να εξέλθει μόνος του από το σπίτι, χρησιμοποιώντας την πίσω έξοδο μέσω της γκαραζόπορτας. Η σύζυγός του αρχικά αρνήθηκε να κατέβει και ζητούσε βοήθεια, ωστόσο λίγο αργότερα οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια, η φωτιά εξαπλώθηκε και η ίδια εγκλωβίστηκε στο μπαλκόνι, χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Advertisement

Advertisement

Η 75χρονη καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια, ενώ στο σημείο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Τότε έφτασε ένας διανομέας, ο οποίος έσπευσε να συνδράμει. Μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε ότι η γυναίκα φώναζε για βοήθεια ενώ το σπίτι καιγόταν, και πως παρότι υπήρχε κόσμος από κάτω, κανείς δεν επιχειρούσε να τη βοηθήσει. Όπως ανέφερε, μαζί με έναν ακόμη νεαρό που βρισκόταν δίπλα του, προσπάθησαν να την πείσουν να πηδήξει, λέγοντάς της «γιαγιά πήδα, θα σε πιάσω».

Εκείνη ρωτούσε επανειλημμένα «σίγουρα; σίγουρα;» και τελικά πήδηξε από ύψος περίπου 5 μέτρων, με τους πολίτες να την πιάνουν και να πέφτουν όλοι μαζί στο έδαφος. Η ηλικιωμένη χτύπησε ελαφρά, όμως σώθηκε, με τον ίδιο να δηλώνει πως «σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή». Η 75χρονη, σύμφωνα με την περιγραφή του, ήταν σε κατάσταση έντονου σοκ, έκλαιγε και ούρλιαζε, επαναλαμβάνοντας «θα με πιάσεις;».

Ο ίδιος ευχαρίστησε δημόσια και τους πυροσβέστες της Καλλιθέας που έφτασαν στο σημείο, σημειώνοντας ότι κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια.

Μετά το άλμα από το μπαλκόνι ύψους περίπου 5 μέτρων, η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο 80χρονος σύζυγός της τραυματίστηκε στο πόδι. Επιπλέον, δύο πυροσβέστες υπέστησαν εγκαύματα και διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.