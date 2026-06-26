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Η αυξημένη ζήτηση για το προϊόν Blanc de Meudon έχει προκαλέσει εξάντληση των αποθεμάτων σε πολλά καταστήματα της χώρας.

Η συγκεκριμένη πρακτική βασίζεται στις ανακλαστικές ιδιότητες του ανθρακικού ασβεστίου, το οποίο απομακρύνει μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας από τους εσωτερικούς χώρους.

Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των ανοιχτόχρωμων επιφανειών στη μείωση της θερμότητας, αν και τονίζουν ότι η σωστή μόνωση παραμένει η πιο ουσιαστική λύση.

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Ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο ισχυρά κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, ένα απλό, οικονομικό και μέχρι πρότινος μάλλον ξεχασμένο υλικό έχει γίνει περιζήτητο: η σκόνη κιμωλίας.

Το προϊόν, γνωστό ως Blanc de Meudon, χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες κυρίως για καθαρισμό ή για την επικάλυψη επιφανειών. Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, χιλιάδες Γάλλοι άρχισαν να το αναμειγνύουν με νερό και να καλύπτουν με αυτό τα τζάμια σπιτιών, διαμερισμάτων αλλά και σχολικών κτιρίων, αναζητώντας έναν απλό τρόπο να μειώσουν τη θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους.

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Η πρακτική εξαπλώθηκε γρήγορα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ζήτηση αυξήθηκε τόσο έντονα ώστε σε αρκετές περιοχές της χώρας το προϊόν έχει ήδη εξαντληθεί από τα καταστήματα.

From cool-down spots to chalk on windows – how Europeans are coping with the heat https://t.co/RPCQVEit9U June 23, 2026

Όταν η σκόνη κιμωλίας αναμειχθεί με νερό και εφαρμοστεί πάνω στο γυαλί, δημιουργεί μια λευκή, γαλακτώδη επίστρωση. Η στρώση αυτή επιτρέπει να περνά μέρος του φυσικού φωτός, ενώ παράλληλα αντανακλά σημαντικό ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμότητας, περιορίζοντας έτσι την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν στερείται επιστημονικής βάσης. Όπως εξηγούν, η κιμωλία αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο, ένα υλικό με υψηλή ικανότητα ανάκλασης της υπεριώδους και της κοντινής υπέρυθρης ακτινοβολίας του ήλιου, δηλαδή του τμήματος της ηλιακής ενέργειας που μεταφέρει το μεγαλύτερο θερμικό φορτίο.

Μάλιστα, σήμερα ερευνητικές ομάδες αξιοποιούν νανοσωματίδια ανθρακικού ασβεστίου για τη δημιουργία νέων «υπερ-ψυχρών» χρωμάτων, τα οποία θα μπορούν να μειώνουν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία των κτιρίων.

«Τα σύνθετα υλικά που βασίζονται στην κιμωλία αντανακλούν αποτελεσματικά το ηλιακό φως και χρησιμοποιούνται ήδη σε χρώματα ακτινοβολιακής ψύξης», εξηγεί ο ερευνητής Τζιασούο Γουάνγκ από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.

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Σύμφωνα με το BBC, η ιδέα ότι οι λευκές επιφάνειες βοηθούν στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στα κτίρια δεν είναι καινούργια. Τα ανοιχτόχρωμα υλικά αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ οι σκούρες επιφάνειες απορροφούν θερμότητα και συμβάλλουν στην άνοδο της θερμοκρασίας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι λευκές ή ανακλαστικές στέγες μπορούν να μειώσουν αισθητά τη θερμοκρασία μέσα στις πόλεις. Ειδική έρευνα για το Λονδίνο υπολόγισε ότι αν οι στέγες ήταν λευκές, η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια καύσωνα θα μπορούσε να είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερη κατά περίπου 0,8 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που θα μπορούσε να αποτρέψει εκατοντάδες θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη.

Παράλληλα, άλλες μελέτες κατέδειξαν ότι ειδικά ανακλαστικά χρώματα είναι δυνατόν να μειώσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός κτιρίου τουλάχιστον κατά 1,7 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορά μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 7,6 βαθμούς.

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«Το γνωρίζαμε από τον προηγούμενο καύσωνα, αλλά ξεχάσαμε να αγοράσουμε. Τώρα είναι αργά, έχει εξαντληθεί παντού», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας καταναλωτής στην εφημερίδα Ouest-France.

Αρκετά σχολεία έχουν επίσης εφαρμόσει την ίδια τεχνική στα παράθυρά τους. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται για θαυματουργή λύση και επιμένουν πως η σωστή θερμομόνωση των κτιρίων εξακολουθεί να αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο προστασίας από την υπερβολική ζέστη.

Με πληροφορίες από BBC

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