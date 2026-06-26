Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, με πολλές χώρες να καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο.

Στη Γαλλία ο καύσωνας προκάλεσε 55 θανάτους από πνιγμό, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση 46.000 νοικοκυριών και πιέσεις στις υπηρεσίες υγείας, αναγκάζοντας τις αρχές να ζητήσουν αναβολή εκδηλώσεων.

Επιστημονική μελέτη αποδίδει την ένταση του ακραίου αυτού φαινομένου στην κλιματική αλλαγή, επισημαίνοντας ότι οι τρέχουσες θερμοκρασίες θα ήταν σχεδόν αδύνατο να σημειωθούν πριν από πενήντα χρόνια.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Παρά την ελαφρά υποχώρηση των φαινομένων στη Γαλλία, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη σε αρκετές διοικητικές περιφέρειες, όπου οι αρχές διατηρούν σε ισχύ τα μέτρα προειδοποίησης για τον πληθυσμό.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Γαλλία: 55 άνθρωποι έχουν πνιγεί από την έναρξη του καύσωνα

Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα δύο τρίτα της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Advertisement

Advertisement

Γαλλία: 46.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Ο αριθμός των περιστατικών και επισκευών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι αυξημένος στη Γαλλία, κινητοποιώντας περίπου 1.000 τεχνικούς της Enedis, που ανέφεραν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), κυρίως στο δυτικό τμήμα της περιοχής του Παρισιού και στην περιοχή του Μπορντό (νοτιοδυτικά).

WATCH: Fights are breaking out inside stores across France as shoppers scramble to buy fans and air conditioners amid the country’s extreme heat wave. pic.twitter.com/7HaZ3oro83 June 25, 2026

Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται «αναμφισβήτητα» για την ένταση του καύσωνα

Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται «αναμφισβήτητα» για την ένταση του καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη, ένα φαινόμενο που θα ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 50 χρόνια, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της ομάδας επιστημόνων του World Weather Attribution (WWA) που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Οι ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες στη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύκτας θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατες» την ίδια περίοδο το 1976 – μια χρονιά που επίσης παρατηρήθηκε καύσωνας–, σύμφωνα με τους επιστήμονες που εξετάζουν κατά πόσο η ανθρωπογενής κλιματική απορρύθμιση ευθύνεται για τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.

Γαλλία: ο καύσωνας υποχωρεί ελαφρά

Με 61 διοικητικές περιφέρειες να είναι σε ύψιστο συναγερμό, ο καύσωνας υποχωρεί ελαφρά σήμερα στη Γαλλία, μετά τη χθεσινή κορύφωση, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, όταν ίσχυε ‘κόκκινη’ προειδοποίηση για 72 διοικητικές περιφέρειες. Έως αύριο, Σάββατο, το πρωί αναμένεται σταδιακή βελτίωση σε 14 διοικητικές περιφέρειες.

Γαλλία: Η αστυνομία του Παρισιού ζητεί από τους διοργανωτές να μεταθέσουν το Pride λόγω του καύσωνα

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από τους διοργανωτές της Πορείας Περηφάνιας (Pride March), που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο, να την αναβάλουν λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που ασκούν πιέσεις στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και στα νοσοκομεία στη γαλλική πρωτεύουσα, διαφορετικά η αστυνομία θα την απαγορεύσει η ίδια.

Advertisement

Ολλανδία: σπάνιος ‘κόκκινος’ συναγερμός σε ισχύ σήμερα

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας εξέδωσε για πρώτη φορά ‘κόκκινο’ συναγερμό για τον καύσωνα, που θα είναι σε ισχύ σήμερα σε μεγάλο τμήμα της χώρας, με θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ελβετία: 38°C τον Ιούνιο, ένα ρεκόρ που έχει να καταγραφεί εδώ και σχεδόν 80 χρόνια

Η Ελβετία κατέρριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται χθες, Πέμπτη, στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα.

Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτόν τον μήνα είχε σημειωθεί το 1947, με 36,9 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία.

Advertisement

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο με 36,4°C

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε εκ νέου χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβιλτον, στη νοτιοδυτική Αγγλία, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Met Office.