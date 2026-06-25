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Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για επικίνδυνες συνθήκες, καθώς ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στη Γαλλία, οι αρχές αναβάθμισαν το επίπεδο υγειονομικής επιφυλακής, καθώς καταγράφεται αυξημένη θνησιμότητα και επιβάρυνση στα νοσοκομεία λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, την εκπαίδευση και την ενέργεια, ενώ οι ειδικοί αποδίδουν τη συχνότητα και την ένταση των φαινομένων στην κλιματική κρίση.

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Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έχει πλήξει επί ημέρες την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία μετατοπίζεται πλέον ανατολικότερα, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες της Γερμανίας και της Τσεχίας να προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Στη Γερμανία, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της δυτικής και νοτιοδυτικής χώρας, ενώ αντίστοιχες θερμοκρασίες προβλέπονται και για την Παρασκευή σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Στην Τσεχία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση ακραίων καιρικών φαινομένων για το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

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Την ίδια ώρα, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα και πιο σοβαρές επιπτώσεις από την παρατεταμένη ζέστη. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί ανακοίνωσε την αναβάθμιση του επιπέδου υγειονομικής επιφυλακής στο ανώτατο στάδιο, προκειμένου να ενισχυθεί η στελέχωση των νοσοκομείων και να προστατευθούν οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ αποκάλυψε ότι καταγράφονται πλέον θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα όχι μόνο μεταξύ ηλικιωμένων, αλλά και σε νεότερα άτομα που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, Σάιμον Στιέλ, χαρακτήρισε τον ευρωπαϊκό καύσωνα ως ένα φαινόμενο που φέρει «ξεκάθαρα τα αποτυπώματα της κλιματικής κρίσης», ζητώντας ταχύτερη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασία των δασών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ρεκόρ θερμοκρασιών και αυξημένη θνησιμότητα στη Γαλλία

Η Γαλλία συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες. Μετά το νέο ρεκόρ που σημειώθηκε την Τετάρτη, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η μέση ελάχιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασε τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ναντ η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 27,2 βαθμούς.

Στο Παρίσι, οι αρχές αναφέρουν δραματική αύξηση των περιστατικών καρδιακής ανακοπής. Σύμφωνα με την υπουργό Υγείας, οι κλήσεις για αντίστοιχα περιστατικά ήταν τετραπλάσιες σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε ένα μόλις 24ωρο.

Ο δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, προειδοποίησε ότι η θνησιμότητα αυξάνεται και κάλεσε τους πολίτες να μην υποτιμούν τον κίνδυνο. «Δεν είμαστε άτρωτοι», δήλωσε, εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για τους νέους που συνεχίζουν να αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους παρά τις ακραίες συνθήκες.

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Την ίδια στιγμή, ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο δύο ακόμη παιδιών υπό παρόμοιες συνθήκες στη νότια Γαλλία.

Στη Ρεν, οι υγειονομικές αρχές συνδέουν αρκετούς θανάτους που σημειώθηκαν σε κατοικίες με τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Όπως τονίζουν, τα θύματα δεν ήταν μόνο πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών.

Τα νοσοκομεία της περιοχής λειτουργούν πλέον στα όριά τους, με τις μονάδες εντατικής θεραπείας να εμφανίζονται πλήρως επιβαρυμένες.

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Παράλληλα, τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών προειδοποιούν με κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας «απαράδεκτες συνθήκες εργασίας» στα σχολεία λόγω της ζέστης. Την ίδια ώρα, τρεις πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Τουλάχιστον 52 άμεσα καταγεγραμμένοι νεκροί σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ μαζί με την ισπανική εκτίμηση θνησιμότητας που αποδίδεται στη ζέστη, ο απολογισμός ανεβαίνει περίπου στους 262.

Πηγή φωτογραφιών: REUTERS

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Έρχονται καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Ενώ ο καύσωνας συνεχίζεται, οι δυτικές περιοχές της Γαλλίας προετοιμάζονται πλέον για ισχυρές καταιγίδες. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ανέμους που μπορεί να ξεπεράσουν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα στις ακτές του Ατλαντικού.

Η κατάσταση οδήγησε ήδη στην ακύρωση της πρώτης ημέρας του μουσικού φεστιβάλ Garorock στην περιοχή Λοτ-ε-Γκαρόν, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, η Ευρώπη αποτελεί την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο στον πλανήτη, με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

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Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε συχνότερους και εντονότερους καύσωνες, αυξάνει την πίεση στους υδάτινους πόρους και ενισχύει τον κίνδυνο καταστροφικών πυρκαγιών. Μόνο πέρυσι, περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια γης κάηκαν στην Ευρώπη, με την Ισπανία να συγκαταλέγεται στις πλέον πληγείσες χώρες.

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Υποχωρεί η ζέστη στην Ισπανία, κορυφώνεται σε Γερμανία και Κεντρική Ευρώπη

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 38-39 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές πριν αρχίσει σταδιακή αποκλιμάκωση χάρη στην είσοδο ψυχρότερων αέριων μαζών από τον Ατλαντικό.

Ωστόσο, η Κεντρική Ευρώπη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Στη Γερμανία, η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Μπαντ Μπέργκτσαμπερν δεν έπεσε κάτω από τους 26,2 βαθμούς, ισοφαρίζοντας το εθνικό ρεκόρ του 2019.

Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία κάνει λόγο για συνθήκες «θερμικού στρες» σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο κύμα καύσωνα θα καταγραφεί ως ιστορικό.

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Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται επίσης στο Λουξεμβούργο, όπου σημειώθηκε νέο ρεκόρ Ιουνίου με 38,3 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ έως το Σάββατο.

Ακυρώσεις αγώνων, περιορισμοί μετακινήσεων και συναγερμός στις μεταφορές

Οι επιπτώσεις του καύσωνα επηρεάζουν πλέον και τις μεταφορές. Στη Γερμανία ακυρώθηκε ο ημιμαραθώνιος του Αμβούργου, ενώ η Deutsche Bahn προσφέρει δωρεάν ακυρώσεις εισιτηρίων σε όσους επιθυμούν να αποφύγουν τις μετακινήσεις λόγω της ζέστης.

Αντίστοιχη σύσταση εξέδωσαν και οι τσεχικοί σιδηρόδρομοι, καλώντας τους πολίτες να αναβάλουν μη αναγκαία ταξίδια.

Στην Ελβετία, μεγάλο μέρος της βόρειας και νότιας χώρας έχει τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, με τις αρχές να κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο ξηρασίας.

Στην Τσεχία, οι θερμοκρασίες κινούνται ήδη πάνω από τους 30 βαθμούς, ενώ αναμένεται να φτάσουν τους 40 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παρόμοιες συνθήκες προβλέπονται και στη Βιέννη.

Βρετανία και Ιταλία σε επιφυλακή

Η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία επέκτεινε τον κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη έως το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχές του Λονδίνου και της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Στην Ιταλία, η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται τη Δευτέρα, όταν οι θερμοκρασίες σε αρκετές βόρειες περιοχές θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν αποκλείεται να παραμείνουν ακόμη και πάνω από τους 29 βαθμούς.

Το μουσείο Ουφίτσι στη Φλωρεντία ανέστειλε προσωρινά την πώληση εισιτηρίων, καθώς το σύστημα κλιματισμού αδυνατεί να ανταποκριθεί στον συνδυασμό αυξημένης επισκεψιμότητας και ακραίας ζέστης.

«Οι καλοκαιρινές ημέρες του Ιουνίου με 32 βαθμούς και δροσερές νύχτες των 17 βαθμών ανήκουν πλέον στο παρελθόν», σχολίασε ο Ιταλός μετεωρολόγος Λορέντσο Τεντίτσι. «Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στις ακραίες θερμοκρασίες, ώστε πλέον θεωρούμε ευχάριστη μια πρόβλεψη για 34 βαθμούς Κελσίου».

Με πληροφορίες από BBC