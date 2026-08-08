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Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 47°C και τη ζέστη να είναι ιδιαίτερα έντονη, ένας αξιολάτρευτος σκαντζόχοιρος φαίνεται να δυσκολεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ένα μικρό μπουκάλι με νερό, όμως, του προσφέρει την απαραίτητη δροσιά. Το ζωάκι απολαμβάνει το νερό, δροσίζεται και χαλαρώνει, χαρίζοντας ένα πραγματικά γλυκό στιγμιότυπο.

Οι τρυφερές αυτές στιγμές καταγράφηκαν από την κάμερα και αποτυπώνουν με τον πιο χαριτωμένο τρόπο την προσπάθεια του μικρού σκαντζόχοιρου να ανακουφιστεί από τον καύσωνα.

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the scorching heat reaching +47°C, the adorable hedgehog, overwhelmed by the sweltering conditions, cooled down and relaxed with the water offered to it.



Those heartwarming moments were captured on camera. pic.twitter.com/XJgRpS9vmX — Beautiful World (@BeautifulW10329) August 7, 2026