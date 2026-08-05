Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ιταλία αντιμετωπίζει το πιο εκτεταμένο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, θέτοντας 27 μεγάλες πόλεις σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Το ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης υποδηλώνει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, με τις αρχές να εκδίδουν αυστηρές οδηγίες προστασίας για το σύνολο του πληθυσμού.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου έχουν προκαλέσει ήδη τέσσερις θανάτους, ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις αναμένουν τη διατήρηση του φαινομένου για μία ακόμη εβδομάδα.

Η παρατεταμένη ζέστη και η ξηρασία πλήττουν σημαντικά τον αγροτικό τομέα και την υδροδότηση σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι επιστήμονες συνδέουν την ένταση και τη συχνότητα των ακραίων αυτών φαινομένων με την ανθρωπογενή κλιματική κρίση.

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Η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με το πιο εκτεταμένο κύμα ακραίας ζέστης του φετινού καλοκαιριού, καθώς και οι 27 μεγάλες πόλεις που παρακολουθούνται από το εθνικό σύστημα επιτήρησης καυσώνων του υπουργείου Υγείας τίθενται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού». Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά θερμή εισβολή που πλήττει τη χώρα αυτό το καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Ο «κόκκινος συναγερμός» αποτελεί το ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης και σημαίνει ότι οι παρατεταμένες εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αυξάνοντας την πιθανότητα έκτακτων περιστατικών σε ολόκληρο τον πληθυσμό και όχι μόνο στις ευπαθείς ομάδες.

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Την Τετάρτη, 25 πόλεις βρίσκονταν ήδη στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ από την Πέμπτη προστίθενται ακόμη δύο, σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Υγείας. Είναι η πρώτη φορά μέσα στο 2026 που και οι 27 πόλεις του συστήματος παρακολούθησης τίθενται ταυτόχρονα σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής.

Italy putting nearly all major cities on highest heat alert https://t.co/fW0bOpxYR2 August 1, 2026

Οι πόλεις που βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» είναι οι: Τορίνο, Μπολτσάνο, Μιλάνο, Γένοβα, Βενετία, Βερόνα, Τεργέστη, Μπολόνια, Φλωρεντία, Περούτζια, Ρώμη, Νάπολη, Ανκόνα, Πεσκάρα, Μπάρι, Καμπομπάσο, Ρέτζιο Καλάμπρια, Παλέρμο και Κάλιαρι, καθώς και οι Κατάνια, Μεσίνα, Μπρέσια, Βιτέρμπο, Λατίνα, Ριέτι, Φροζινόνε και Τσιβιταβέκια.

Σε αρκετές περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία έχει πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην έκδοση αυστηρών οδηγιών προς τους πολίτες. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν την αποφυγή έκθεσης στον ήλιο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, την παραμονή σε κλειστούς και δροσερούς χώρους όπου είναι δυνατόν, καθώς και την κατανάλωση τουλάχιστον 1,5 λίτρου νερού ημερησίως.

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν την αποφυγή αναψυκτικών με ανθρακικό, καφέ, αλκοόλ και βαριών γευμάτων, τη χρήση ελαφριών και ανοιχτόχρωμων ρούχων, καθώς και να μην αφήνονται ποτέ παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ακόμη και για λίγα λεπτά.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς το κύμα καύσωνα αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον για ακόμη μία εβδομάδα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση τέτοιων ακραίων φαινομένων συνδέεται άμεσα με την ανθρωπογενή κλιματική κρίση, ενώ η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

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Το τρέχον κύμα καύσωνα έχει ήδη συνδεθεί με τέσσερις θανάτους τις τελευταίες ημέρες. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένας 19χρονος εργάτης συγκομιδής ντομάτας και ένας 40χρονος ξυλουργός, οι οποίοι εργάζονταν σε βιομηχανικές περιοχές της Λομβαρδίας όταν κατέρρευσαν λόγω της ακραίας ζέστης. Παράλληλα, ένας φύλακας ασφαλείας στην Μπολόνια εκτιμάται ότι υπέστη θανατηφόρο θερμικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Παράλληλα, περισσότεροι από 100 δήμοι στις περιφέρειες του Πιεμόντε και της Λομβαρδίας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υδροδότησης, με αρκετούς να καταφεύγουν στη χρήση υδροφόρων οχημάτων για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πόσιμου νερού.

Η παρατεταμένη ξηρασία και οι ακραίες θερμοκρασίες ασκούν παράλληλα έντονες πιέσεις στον αγροτικό τομέα της χώρας. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι η παραγωγή πολλών καλλιεργειών επηρεάζεται ήδη αρνητικά, ενώ σε αρκετές αμπελουργικές περιοχές η υπερβολική ζέστη έχει επιταχύνει την ωρίμανση των σταφυλιών. Την ίδια στιγμή, η παραγωγή γάλακτος έχει μειωθεί κατά περίπου 10%, καθώς οι αγελάδες καταναλώνουν λιγότερη τροφή εξαιτίας του θερμικού στρες που προκαλούν οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

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Με πληροφορίες από The Guardian