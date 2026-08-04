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Η κάτοχος του δελτίου αναζήτησε βοήθεια από τους εργαζόμενους καθαριότητας του δήμου αμέσως μόλις αντιλήφθηκε το λάθος της.

Οι υπάλληλοι της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων εντόπισαν το απορριμματοφόρο και μετέφεραν τα σκουπίδια σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για έρευνα.

Μετά από μία ημέρα επίπονης αναζήτησης, οι υπάλληλοι βρήκαν το τυχερό δελτίο, το οποίο παρέμενε σε εξαιρετική κατάσταση.

Η είδηση της ανάκτησης του δελτίου προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στη γυναίκα, η οποία ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την επιτυχή έκβαση.

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Ένα δελτίο λότο αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ βρέθηκε μέσα στα σκουπίδια στο Μπάρι της Ιταλίας, αφού η κάτοχός του, σε κατάσταση πανικού, απευθύνθηκε στους εργαζόμενους καθαριότητας του δήμου για να το εντοπίσουν. Το περιστατικό έγινε γνωστό από την εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων της περιοχής.

Το δελτίο «ως εκ θαύματος ήταν ακόμη ανέπαφο» όταν οι υπάλληλοι καθαριότητας «χτένισαν» μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων στο εσωτερικό του απορριμματοφόρου, όπως ανέφερε ο Ρομπέρτο Νίκολα Τοσκάνο, διευθυντής της εταιρείας SANB στην Απουλία, στη νότια Ιταλία.

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Όπως εξήγησε ο ίδιος, η γυναίκα είχε πάει την Κυριακή στο συνοικιακό ψιλικατζίδικο για να ελέγξει το δελτίο της μετά την κλήρωση. Ωστόσο, το μηχάνημα εμφάνισε την ένδειξη «μη πληρωτέο», καθώς τα μικρά καταστήματα μπορούν να καταβάλουν μόνο περιορισμένα ποσά. Θεωρώντας ότι δεν είχε κερδίσει, το άφησε στο κατάστημα και αποχώρησε.

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Λίγο αργότερα, όταν επέστρεψε στο σπίτι, ένα συγγενικό της πρόσωπο την ενημέρωσε πως οι αριθμοί που έπαιζε συνήθως είχαν κληρωθεί.

Η οικογένεια έσπευσε αμέσως στο κατάστημα, όμως διαπίστωσε ότι το δελτίο είχε ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια και είχε καταλήξει μέσα στο απορριμματοφόρο.

Η τύχη στάθηκε ξανά στο πλευρό της γυναίκας, καθώς κατάφεραν να εντοπίσουν γρήγορα το όχημα αποκομιδής, να το σταματήσουν και να ενημερώσουν τους υπεύθυνους για την κατάσταση.

Επειδή υπήρχε κίνδυνος από την αναζήτηση μέσα σε μεγάλο όγκο δυνητικά επικίνδυνων απορριμμάτων, οι εργαζόμενοι μετέφεραν το απορριμματοφόρο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εταιρείας που διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τέτοιου είδους έρευνες, όπως ανέφερε ο διευθυντής της SANB, η οποία βρίσκεται στο Μπιτόντο, κοντά στο Μπάρι.

Οι υπάλληλοι χρειάστηκαν μία ολόκληρη ημέρα για να ψάξουν τα σκουπίδια. Εντόπισαν αρκετά δελτία, ανάμεσά τους όμως βρισκόταν και το τυχερό, το οποίο παρέμενε σε εξαιρετική κατάσταση.

Όταν ο Τοσκάνο ενημέρωσε τη γυναίκα πως το δελτίο είχε βρεθεί, εκείνη ξέσπασε σε κλάματα από τη συγκίνησή της. «Θα την έπαιρνα αγκαλιά, αλλά μιλούσαμε στο τηλέφωνο», πρόσθεσε ο διευθυντής.