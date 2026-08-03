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Στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν επίσης δύο αυτοκίνητα, προκαλώντας καραμπόλα στην εθνική οδό που συνδέει το Τέρνι με το Ριέτι.

Οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εξετάζοντας το ενδεχόμενο το τροχόσπιτο να εισήλθε παράνομα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία, ενώ οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από κάμερες και συστήματα καταγραφής για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

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Σκηνές ανείπωτης τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στην κεντρική Ιταλία, όταν τροχόσπιτο συγκρούστηκε μετωπικά με τουριστικό λεωφορείο, προκαλώντας στη συνέχεια καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν ακόμη δύο αυτοκίνητα. Από το πολύνεκρο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 34 τραυματίστηκαν, αρκετοί από αυτούς σοβαρά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 2 Αυγούστου στην εθνική οδό 79, που συνδέει το Τέρνι με το Ριέτι, στην περιφέρεια της Ούμπρια, μία από τις δημοφιλέστερες τουριστικές περιοχές της Ιταλίας. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, το τροχόσπιτο πέρασε, για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με τουριστικό λεωφορείο το οποίο μετέφερε επισκέπτες προς τους φημισμένους καταρράκτες των Μαρμόρε.

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Δύο αυτοκίνητα που ακολουθούσαν δεν κατάφεραν να σταματήσουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα να εμπλακούν επίσης στο δυστύχημα, ενώ το ένα από αυτά ανατράπηκε.

😨🇮🇹In Italy, a tour bus, 3 cars, and a van collided on a highway, resulting in 6 deaths and 34 injuries, according to Rai News.



Four people died in the bus, which was transporting passengers to the Marmore Waterfalls. Two more people died in the van – tourists returning from an… pic.twitter.com/54r6Fi50yf August 3, 2026

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν εικόνες που, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, παρέπεμπαν σε πεδίο μάχης. Συντρίμμια είχαν διασκορπιστεί σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, ενώ οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν επιβάτες από τις παραμορφωμένες λαμαρίνες των οχημάτων.

Ανάμεσα στους έξι νεκρούς βρίσκονται οι δύο οδηγοί του τουριστικού λεωφορείου, ένας επιβάτης που καθόταν στις μπροστινές θέσεις, ένας ακόμη τουρίστας που υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο, καθώς και οι δύο επιβαίνοντες στο τροχόσπιτο, ένα ζευγάρι από την περιοχή της Νάρνι. Συνολικά 34 άτομα τραυματίστηκαν, με τουλάχιστον τρεις να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και να δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Οι βαρύτερα τραυματισμένοι διακομίστηκαν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία της Ρώμης, της Περούτζια, του Τέρνι και άλλων πόλεων της Ιταλίας. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένα κορίτσι μόλις τεσσάρων ετών.

🇮🇹🚒 Un choc frontal entre un camping-car et un bus de touristes a mobilisé d'importants secours, dimanche après-midi, à la frontière du Latium et de l'Ombrie.https://t.co/grZkUSL1se — L'essentiel (@lessentiel) August 3, 2026

Οι ιταλικές εισαγγελικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ο οδηγός του τροχόσπιτου βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν αυτό προκλήθηκε από αιφνίδια αδιαθεσία, στιγμιαία υπνηλία ή από επικίνδυνη προσπέραση σε σημείο όπου αυτή απαγορευόταν.

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Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες καταγραφής οχημάτων, καθώς και δεδομένα από το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του τουριστικού λεωφορείου. Επιπλέον, έχουν διαταχθεί νεκροψίες και τοξικολογικές εξετάσεις στους οδηγούς, ώστε να διαλευκανθούν όλα τα αίτια του δυστυχήματος. Οι επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού και χάους, με τραυματισμένους επιβάτες να αναζητούν τους συγγενείς τους, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να επιστρέψουν στο λεωφορείο για να πάρουν προσωπικά τους αντικείμενα.

Horrific crash on Italian highway: a tour bus, 3 cars & a van collided, killing 6 and injuring 34. Victims include 4 bus passengers heading to Marmore Falls and 2 tourists in the van returning from a tour.



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Οι τοπικές Αρχές δημιούργησαν κέντρο διαχείρισης κρίσης κοντά στους καταρράκτες των Μαρμόρε, προκειμένου να προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη στους επιβάτες και να ενημερώνουν τις οικογένειες των θυμάτων. «Ήταν μια εικόνα σαν να βρισκόμασταν σε πόλεμο. Καταφέραμε να σώσουμε πολλές ζωές», δήλωσε η πρόεδρος της Περιφέρειας Ούμπρια, Στεφάνια Προϊέτι, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

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Με πληροφορίες από anews.com