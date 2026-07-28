Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά το ναυάγιο των επαφών με τους Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο, η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία φαίνεται πως καταλήγει σε νέο πλάνο για την επόμενη ημέρα της εθνικής ομάδας. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι βρίσκεται προ των πυλών της επιστροφής στον πάγκο των «ατζούρι», ενώ ο Κλαούντιο Ρανιέρι αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή.

Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός, γνωστός στην Ελλάδα και από τη θητεία του στην εθνική ομάδα της χώρας, αλλά και παγκόσμια αναγνωρισμένος μετά την ιστορική κατάκτηση της Premier League με τη Λέστερ, φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την ομοσπονδία για τον νέο του ρόλο.

Advertisement

Advertisement

Η ιταλική ομοσπονδία επιθυμεί να προχωρήσει στην ταυτόχρονη ανακοίνωση των Ρομπέρτο Μαντσίνι και Κλαούντιο Ρανιέρι, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας για την εθνική ομάδα και κλείνοντας ένα ταραχώδες κεφάλαιο που προηγήθηκε.

Οι «ατζούρι» αναζητούν ριζικές αλλαγές μετά τον τρίτο συνεχόμενο αποκλεισμό τους από τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, η προσπάθεια αναδιοργάνωσης δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιαστεί, καθώς η συνεργασία με τους Μαλντίνι και Λεονάρντο δεν προχώρησε, μεταξύ άλλων και λόγω της διαφωνίας τους με την επιλογή του Αντρέα Πίρλο για τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή.

Η αποχώρηση των δύο παλαίμαχων άσων οδήγησε την ομοσπονδία στην αναζήτηση ενός διαφορετικού μοντέλου, με τον Μαντσίνι να προορίζεται για την τεχνική ηγεσία και τον Ρανιέρι να αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στη διοικητική και αγωνιστική στρατηγική της εθνικής Ιταλίας, όπως μετέφερε και ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.