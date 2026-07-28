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Λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, επιστρέφοντας από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Super Final του World Cup.

Οι διεθνείς πολίστες εμφανίστηκαν στην αίθουσα αφίξεων φορώντας τα χρυσά μετάλλιά τους, με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να τους υποδέχεται πρώτος, μαζί με τον Γιώργο Μαυρωτά. Το παρόν έδωσε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος.

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Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα θερμή, καθώς στο αεροδρόμιο είχαν συγκεντρωθεί φίλαθλοι, συγγενείς, αλλά και πολυάριθμα τηλεοπτικά συνεργεία, προκειμένου να καλωσορίσουν τους νέους πρωταθλητές.