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Ο Ντιέγκο Φορλάν είναι εκείνος που θα διαδεχτεί τον Μαρσέλο Μπιέλσα στον πάγκο της εθνικής Ουρουγουάης.

Ο παλαίμαχος επιθετικός ξέρει πόσο δύσκολο είναι το εν λόγω πόστο. Πόση δουλειά θα πρέπει να καταβάλει από εδώ και πέρα, ώστε να οδηγήσει και πάλι τη «σελέστε» όσο πιο ψηλά γίνεται. Κάτι που έκανε επί σειρά ετών όσο φορούσε τη φανέλα της και την υπηρετούσε ως παίκτης της. Η κατάσταση με τον Μαρσέλο Μπιέλσα το τελευταίο χρονικό διάστημα όχι μόνο είχε ξεφύγει, αλλά, πήγαινε καθημερινά από το κακό στο χειρότερο. Αποκορύφωμα ήταν το… αντάρτικο που έγινε πριν το ματς με την Ισπανία για το Μουντιάλ 2026.

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Μία νέα αρχή με τον θρύλο της «σελέστε» στον πάγκο της Ουρουγουάης

Σίγουρα ο Ντιέγκο Φορλάν δεν είναι κάποιο από τα μεγάλα ονόματα της προπονητικής της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, οι άνθρωποι της ομοσπονδίας τον εμπιστεύτηκαν, γιατί δεν είναι μόνο η εμπειρία που έχει αποκομίσει πρόσφατα τόσο από τον πάγκο της Πένιαρολ, όσο και της Ατένας.

Είναι κυρίως ότι πρόκειται για ένα νέο άτομο. Με νέα οπτική και μία τελείως διαφορετική προσέγγιση. Τουλάχιστον στα χαρτιά. Μένει να το δούμε και να το αποδείξει και ο ίδιος στην πράξη και στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, ο Ντιέγκο Φορλάν θα συνεχίσει να έχει χρέη τεχνικού στην U-20 της Ουρουγουάης.

Πηγή: iefimerida.gr – Ντιέγκο Φορλάν: Αυτός είναι ο «εκλεκτός» για τον πάγκο της Ουρουγουάης – iefimerida.gr