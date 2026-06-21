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Ο προπονητής της εθνικής Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα δεν «μάσησε» τα λόγια του και εξέφρασε την αντίθεσή του με τα «διαλείμματα ενυδάτωσης» (hydration breaks) που έχει επιβάλει στο Μουντιάλ της Αμερικής η FIFA.

Πριν το δεύτερο παιχνίδι της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ της Αμερικής κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήριο, ο Μαρσέλο Μπιέλσα εξέφρασε την αντίθεσή του με τις διακοπές για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, υποστηρίζοντας ότι αλλάζουν την εικόνα του αγώνα.

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Ο Αργεντινός τεχνικός ανέφερε τα εξής: «Δεν προσθέτουν τίποτα και αφαιρούν πολλά από το ποδόσφαιρο. Το να παίζεις 4 περιόδους αντί για 2, αλλάζει την ίδια την έννοια του ποδοσφαίρου.

Δεν σκέφτηκαν τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει αυτό στο παιχνίδι. Πριν ληφθεί αυτή η απόφαση, το ποδόσφαιρο είχε ένα χαρακτηριστικό, τώρα έχει ένα άλλο. Τα συμπεράσματα που παρουσιάζω δεν είναι δικά μου. είναι αυτά που ακούω συνεχώς και συμφωνώ», διευκρίνισε ο Μπιέλσα, ο οποίος έχει τεθεί πάντως υπέρ του VAR, παρά τις διακοπές που φέρνει και αυτό στη ροή των αγώνων.