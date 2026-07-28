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Ο Μαρκ Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 από την Ισπανία, αποφασίζοντας να «χαράξει» στο σώμα του το πρόσωπο του ομοσπονδιακού τεχνικού, Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Ισπανό διεθνή να υποβάλλεται στη διαδικασία του τατουάζ, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τον προπονητή που οδήγησε την εθνική ομάδα στην κορυφή του κόσμου.

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🇪🇸🫱🏻‍🫲🏼 Marc Cucurella, getting tattoo of Luis de la Fuente’s face as he promised before the World Cup. 😁 pic.twitter.com/M8d6llfyOC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

Το έργο ανέλαβε ο καταξιωμένος tattoo artist Χοακίν Γκάνγκα από τη Μούρθια, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού και της μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Drake.

Ο Κουκουρέγια, ο οποίος τη νέα αγωνιστική περίοδο αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, πρόσθεσε έτσι ένα ιδιαίτερο και συμβολικό τατουάζ στη συλλογή του, αποτυπώνοντας για πάντα μια από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του.