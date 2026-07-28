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Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε η Ράγιο Βαγεκάνο, καθώς οι αρμόδιες αρχές της Μαδρίτης αποφάσισαν την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ιστορικού «Βαγέκας», έπειτα από εκτεταμένο έλεγχο που αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις του.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιθεώρησης, διαπιστώθηκαν σημαντικά προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια του σταδίου, τον εξοπλισμό, τα συστήματα πυρασφάλειας και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ενώ επισημάνθηκαν και ζητήματα υγειονομικού χαρακτήρα, καθώς και ελλιπής συντήρηση.

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Η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη διεξαγωγή αγώνων, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην άμεση αναστολή της λειτουργίας του γηπέδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Οι εργασίες αποκατάστασης εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν από δύο έως έξι μήνες. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, δεν αποκλείεται το χρονοδιάγραμμα να επεκταθεί σημαντικά, ακόμη και έως τους 24 μήνες, γεγονός που θα μπορούσε να αναγκάσει τη Ράγιο Βαγεκάνο να αγωνιστεί μακριά από τη φυσική της έδρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την πλήρη ανακατασκευή του «Βαγέκας», με το νέο γήπεδο να προβλέπεται να διαθέτει χωρητικότητα 18.500 θεατών. Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ.