Σημαντική είναι η πρόοδος που παρατηρείται στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, καθώς τα έργα συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς.

Όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, υπάρχει πράγματι μεγάλη πρόοδος σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Αριστερά στην φωτογραφία διακρίνεται το γήπεδο στον Βοτανικό όπως ήταν στις αρχές Ιανουαρίου και δεξιά όπως ήταν πρόσφατα και πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή (8/5).

Στο γήπεδο έχουν ήδη τοποθετηθεί οι βασικές κερκίδες, ενώ τα έργα στα θεμέλια και τις υπόγειες κατασκευές έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Προς το παρόν δεν έχουν μπει καθίσματα και δεν έχει κατασκευαστεί στέγαστρο. Ακόμα και έτσι, το γήπεδο μοιάζει να έχει αποκτήσει τον βασικό του «σκελετό» και αρχίζει σταδιακά να θυμίζει ποδοσφαιρική έδρα.

Παράλληλα, αρκετά εντυπωσιακά είναι τα πλάνα που ελήφθησαν από drone και αποτυπώνουν την πορεία των έργων στο υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Την ίδια στιγμή ο Χάρης Δούκας έχει αναφερθεί δημόσια στην πορεία των εργασιών, υποστηρίζοντας ότι αυτά πηγαίνουν εξαιρετικά και ότι το στέγαστρο σχεδιάζεται ήδη από Ιταλούς, στο Τρεβίζο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο του «σπίτι» τον Σεπτέμβριο του 2027.