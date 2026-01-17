Το νέο γήπεδο στον Βοτανικό παίρνει «σάρκα και οστά», με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να φέρνει στην δημοσιότητα νέα πλάνα από την πρόοδο των έργων.

Οι διαχειριστές των social media του Παναθηναϊκού φροντίζουν να ενημερώνουν τους φίλους της ομάδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο υπό κατασκευή γήπεδο της ομάδας στον Βοτανικό.

Με τίτλο «το μέλλον παίρνει σχήμα», το «τριφύλλι» δημοσίευσε στα social media νέα πλάνα από το εσωτερικό του γηπέδου, τα οποία δίχως αμφιβολία εντυπωσιάζουν.