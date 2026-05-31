Σε κλειστό, σχετικά, κύκλο η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο,βάφτισαν την κόρη τους και γιόρτασαν τα 2α της γενέθλια.
Το διπλό Μυστήριο έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα της Βίκυς Κάβουρα, τη Σπάρτη, ενώ η κόρη του ζευγαριού πήρε το όνομα Ματθίλδη Ραφαηλία. Πιο συγκεκριμένα η ηθοποιός επέλεξε την ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στις πλαγιές του Ταϋγέτου σε υψόμετρο περίπου 850 μέτρων.
Η γαμήλια δεξίωση έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Melies. Τη διάσκεδαση των καλεσμένων ανέλαβε ο Γιώργος Γιαννιάς, ενώ το μικρόφωνο πήρε και η Λένα Παπαδοπούλου.