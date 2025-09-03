Τις πρώτες εικόνες από τη βάφτιση του γιου της Βασίλη μοιράστηκε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι έχασε το μωρό που κυοφορούσε. Η είδηση για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας Νίκα είχε διαρρεύσει από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού την επόμενη μέρα του γάμου τους στις αρχές Ιουλίου.

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας» έγραψε το απόγευμα της Τετάρτης η Αλεξάνδρα Νίκα, δύο μέρες μετά το Ιερό Μυστήριο που έγινε στο σπίτι της κουμπάρας της, Μαριάννας Λάτση. «Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο».

Η Αλεξάνδρα Νίκα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον 9 μηνών γιο τους, που πήρε το όνομα Βασίλης, όπως λέγεται ο πατέρας του 39χρονου τραγουδιστή (Instagram/alexandra.nika).

Σύμφωνα με την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, στη βάφτιση που έγινε σε ιδιωτικό χώρο στο Αγράρι έδωσαν το παρών τα δύο αδέλφια του τραγουδιστή, ενώ το Μυστήριο τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος από το μοναστήρι της Παναγίας Τουρλιανής.

Όσο για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας Νίκα, ούτε εκείνη, ούτε ο διάσημος σύζυγός της είχαν επιβεβαιώσει (αλλά ούτε και διαψεύσει) την είδηση μέχρι τη στιγμή που η 26χρονη jet setter που επέστρεψε στην Ελλάδα από την Καλιφόρνια για χάρη του αγαπημένου της, ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση αφήνοντας ταυτόχρονα όμως ένα μήνυμα αισιοδοξίας.