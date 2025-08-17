Ένας άκρως ανταγωνιστικός χειμώνας περιμένει τα μεγαλύτερα ονόματα στη νυχτερινή Αθήνα: Από τον Κωνσταντίνο Αργυρό που συνεργάζεται πρώτη φορά με τη Δέσποινα Βανδή στο «Κέντρο Αθηνών» μέχρι τη Νατάσα Θεοδωρίδου που συναντάει τον Σάκη Ρουβά στο Enastron, η διασκέδαση την πρωτεύουσα θα προσφέρει φέτος περισσότερες επιλογές από τα προηγούμενα χρόνια.

Ο μεγάλος νικητής της περσινής σεζόν, Νίκος Οικονομόπουλος, επιστρέφει στο Fantasia μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών του στη Θεσσαλονίκη που ξεκινούν στις 5 Σεπτεμβρίου. Η Άννα Βίσση θα βρίσκεται για άλλη μια χρονιά στο Hotel Ermou, ενώ αν όλα πάνε καλά με την κατάσταση της υγείας του, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ανέβει τον επόμενο μήνα ξανά στη σκηνή του Fever.

Μια από τις πιο αναμενόμενες συνεργασίες της σεζόν είναι του Αντώνη Ρέμου με τον Χρήστο Μάστορα, καθώς οι δυο τους διατηρούν και φιλικές σχέσεις από την εποχή που είχαν συνεργαστεί στο Rising Star του ΑΝΤ1.

Μετά το καλοκαιρινό Elan και πριν την πρεμιέρα του στο YTON, ο Νίκος Βέρτης έχει σειρά εμφανίσεων στο εξωτερικό- μάλιστα έχει τρεις προγραμματισμένες συναυλίες στην Ιερουσαλήμ (21,22,23 Οκτωβρίου), καθώς παραμένει πολύ δημοφιλής στο Ισραήλ.

Ο Γιώργος Σαμπάνης θα υποδεχτεί τον Νίκο Μακρόπουλο στον «Βοτανικό», μια σύμπραξη που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μετά την επιτυχημένη περσινή συνεργασία τους η Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον επιχειρηματία Κώστα Ματσίκα για μια σειρά special εμφανίσεων με τον Apon στην «Ακτή Πειραιώς».

Ο Θοδωρής Φέρρης, που διανύει την καλύτερη φάση της καριέρας του, επιστρέφει στο Posidonio μαζί με την Ανδρομάχη ενώ ακριβώς δίπλα στο Romeo, η Κατερίνα Λιόλιου θα έχει μαζί της τον Νικηφόρο. Ο Νίκος Απέργης ενώνει τις δυνάμεις του ξανά με τον επιχειρηματία Γιάννη Μωράκη και το Cabaret- μαζί του θα είναι η Josephine.

Ο Νικηφόρος και η Κατερίνα Λιόλιου.

Παραμένοντας στα βόρεια, η Καίτη Γαρμπή με τον Διονύση Σχοινά είχαν δεχτεί από νωρίς πρόταση να συνεχίσουν τις εμφανίσεις τους στην «Αυτοκίνηση», ενώ λίγο πιο πάνω, η Έλλη Κοκκίνου παίρνει τη θέση της Πάολας δίπλα στον Χρήστο Μενιδιάτη και τον Νίνο στο Theama Athens.

Στο Vog Athens θα βρεθεί ξανά ο Πέτρος Ιακωβίδης με τη Ρία Ελληνίδου– εξάλλου η συνεργασία τους αποτέλεσε την έκπληξη της καλοκαιρινής σεζόν.

Τέλος, ο Γιώργος Τσαλίκης συναντιέται στη σκηνή του «Ωμέγα Stage» με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τους One ενώ ο Ηλίας Βρεττός θα τραγουδάει κάθε Πέμπτη στο Forte του Κολωνακίου.

