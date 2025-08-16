Για «άθλια μεθόδευση» σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη από συγγενείς του κάνει λόγο ο δικηγόρος του τραγουδιστή διαβεβαίωνοντας πως είναι πολύ καλά στην υγεία του.

«Είναι δυνατός και υγιής και πιστεύουμε ότι σύντομα θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια», πρόσθεσε. Γιώργος Μερκουλίδης,

Advertisement

Advertisement

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν υπάρχει καμία φυσική παρουσία του Γιώργου με τους στενούς συγγενείς του. Εχει ξεκινήσει μια δικαστική διένεξη. Η μόνη συνάντηση έγινε πριν από 4 μήνες με την αδελφή του, τον γαμπρό του και τον δικηγόρο τους στο σπίτι μου όπου τέθηκαν κάποια θέματα αλλά δε βρέθηκε κάποια λύση. Εμείς τους δηλώσαμε απεριφράστως ότι θα τα πούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων. Εμείς ετοιμαζόμασταν τον Σεπτέμβριο να καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδελφή του, κακουργηματικού χαρακτήρα και συνέβη αυτό εχθές, με δεδομένο ότι σήμερα είναι αργία και μεσολαβεί και το Σαββατοκύριακο, συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει εξέταση και διερεύνηση των θεμάτων που έθεσαν οι συγγενείς».

«Ο νόμος προβλέπει ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προσφύγει στον εισαγγελέα και να καταγγείλει ότι συγγενής του, πρώτου ή δευτέρου βαθμού, χρήζει ψυχιατρική φροντίδας, είναι ψυχικά διαταραγμένος εν δυνάμει επικίνδυνος για τρίτα πρόσωπα ή και για τον εαυτό του. Στα πλαίσια αυτά έκαναν την αίτηση. Δυστυχώς, έγινε δεκτή η αίτηση χωρίς περαιτέρω διερεύνηση. Δείτε τον χρόνο που έγινε. Σήμερα είναι αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο οπότε αυτά δεν μπορούσαν να διερευνηθούν» εξήγησε.

«Ο εγκλεισμός είναι υποχρεωτικός, δεν ζητείται σε αυτές τις περιπτώσεις η συναίνεση του φερόμενου ως αρρώστου. Αποφασίζει ο εισαγγελέας που κάνει δεκτή την αίτηση και πρέπει ο φερόμενος ως ασθενής να μεταφερθεί σε δημόσια δομή για να εξεταστούν όσα καταγγέλλουν οι συγγενείς» κατέληξε.