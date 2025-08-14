Τον γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και λίγες ώρες η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική. Λϊγο αργότερα, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γιώργος Β. Μερκουλίδης, προχώρησε στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή τότε ο εισαγγελέας διατάσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του δεκαπενταύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτηση μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί. Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την αγάπη σας, ειμαι υγιής,ακμαίος και δυνατός,

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Γιώργος Β. Μερκουλίδης, δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω

Πώς ξεκίνησαν όλα

Τον Μάιο του 2024, έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εμπλακεί σε μια σκληρή δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Βάσω, η οποία ήταν η πιο στενή του συνεργάτιδα και πρόσωπο που εμπιστευόταν απόλυτα τα προηγούμενα χρόνια. Η βαθιά κρίση στις σχέσεις τους, τον απομάκρυνε και από τους γονείς του, καθώς όπως είχε γίνει τότε γνωστό, δεν είχαν πάρει το μέρος του. «Ήταν πάρα πολύ πληγωμένος» επιβεβαιώνουν άνθρωποι που τον γνωρίζουν, «και δεν το είχε ξεπεράσει μέχρι σήμερα. Η οικογένειά του ήταν το καταφύγιό του και αισθανόταν βαθιά προδομένος και μόνος».

Και πριν συμβεί όμως αυτό, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη απομακρυνθεί από φίλους και γνωστούς, έχοντας περιορίσει πολύ τον κύκλο των ανθρώπων που συναναστρεφόταν. Και ενώ στον χώρο της νύχτας, είχε βγει η φήμη πως ο 53χρονος τραγουδιστής ήταν πλέον ένας «δύσκολος» συνεργάτης, η επιτυχημένη τηλεοπτική του επιστροφή με το The Voice (όπου αναμενόταν να συνεχίσει και στον νέο κύκλο που ξεκινάει γυρίσματα τον Σεπτέμβριο), τον έφεραν πάλι κοντά στο ευρύ κοινό και είχαν κάνει καλό στην ψυχολογία του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η διαμονή σε γνωστό ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων

Ενώ ο ίδιος διατηρεί ένα καλόγουστο και ευρύχωρο σπίτι στα νότια πρόαστια, τις τελευταίες εβδομάδες είχε επιλέξει να διαμένει σε γνωστό πολυτελές παραθαλάσσιο resort που βρισκόταν κοντά στην κατοικία του. Μάρτυρες λένε ότι αυτή η διαμονή «συζητήθηκε» αρκετά στους χώρους του ξενοδοχείου, ενώ ο ίδιος είχε αρχίσει να γίνεται εριστικός ακόμα και με τους ελάχιστους ανθρώπους που είχε κρατήσει κοντά του.

Η αμυντική συμπεριφορά του και οι θυμωμένες αντιδράσεις του, τις τελευταίες μέρες τον έσπρωχναν ακόμα περισσότερο στην απομόνωση και είχε αρχίσει να ακούγεται έντονα πλέον ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειάζεται βοήθεια. Μια βοήθεια όμως που εκείνος αρχικά δεν δεχόταν, αλλά στο τέλος δεν ήταν πια θέμα επιλογής αλλά επιτακτικής ανάγκης…

