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Μεγάλη αίσθηση, ακόμα και αντιδράσεις, προκάλεσε ο γάμος- υπερπαραγωγή της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ στην Πύλο. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο αμερικανός πρώην σταρ του αθλητισμού, Λανς Άρμστρονγκ, ο οποίος ζει στην ίδια πόλη με τους νεόνυμφους, το Όστιν του Τέξας.

Μόλις επέστρεψα από 5 απόλυτα μαγικές μέρες στην Ελλάδα. Πρώτη επίσκεψη στην Ελλάδα για την Άννα και για μένα, και μείναμε άφωνοι. Οι άνθρωποι, η γη, το φαγητό, η ενέργεια, όλα. Αμαλία και Τζέικ, είμαστε τόσο χαρούμενοι για τους δυο σας και σας ευχόμαστε μια ζωή γεμάτη ευτυχία και περιπέτεια. Και η αλήθεια είναι ότι κάνατε ένα φοβερό πάρτι» έγραψε στην κοινή ανάρτηση με τη σύζυγό του ο 54χρονος αμερικανός πρώην αθλητής.

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O 54χρονος αμερικανός πρώην ποδηλάτης, Λανς Άρμστρονγκ με τη σύζυγό του στο Νιόκαστρο της Πύλου (Instagram/lancearmstrong)

Λανς Άρμστρονγκ: Ο αμερικανός υπερ-πρωταθλητής της ποδηλασίας που κέρδισε τον καρκίνο- και ένα μεγάλο σκάνδαλο

Ο Λανς Άρμστρονγκ είναι πρώην αμερικανός επαγγελματίας ποδηλάτης δρόμου, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη νίκη του στον Γύρο της Γαλλίας (Tour de France) επτά συνεχόμενες φορές, από το 1999 έως το 2005

Η καριέρα του σημαδεύτηκε από δύο κύρια στοιχεία: Θεωρήθηκε σύμβολο δύναμης επειδή επέστρεψε στην κορυφή της ποδηλασίας αφού νίκησε μια προχωρημένη μορφή καρκίνου των όρχεων τη δεκαετία του ’90.

Ο Λανς Άρμστρονγκ με τη σύζυγό του, Άννα Χάνσεν μαζί με το μέλος του διάσημου dance συγκροτήματος Rufus Du Sol, Τζον Τζορτζ και τη σύζυγό του

Το 2012, μετά από πολύχρονη έρευνα, αποκαλύφθηκε ότι ο αμερικανός αθλητής έκανε συστηματική χρήση απαγορευμένων ουσιών. Ως αποτέλεσμα, του αφαιρέθηκαν όλοι οι τίτλοι του, συμπεριλαμβανομένων και των επτά νικών στον Γύρο της Γαλλίας, και του επιβλήθηκε ισόβιος αποκλεισμός από την αγωνιστική ποδηλασία.

Ναι, η πιο πολυσυζητημένη σχέση του Λανς Άρμστρονγκ ήταν αυτή με τη διάσημη τραγουδίστρια Σέριλ Κρόου. Οι δυο τους αποτέλεσαν ένα από τα πιο προβεβλημένα ζευγάρια στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Μάλιστα, είχαν αρραβωνιαστεί, αλλά χώρισαν λίγο πριν παντρευτούν, το 2006.

Ο αμερικανός πρώην αθλητής επισκέφτηκε και την Ακρόπολη μαζί με τη σύζυγό του.

Τα κίτρινα βραχιολάκια “Livestrong” έγιναν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα σε παγκόσμιο επίπεδο τη δεκαετία του 2000.

Κυκλοφόρησαν το 2004 από το Ίδρυμα Λανς Άρμστρονγκ σε συνεργασία με τη Nike, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τη συγκέντρωση χρημάτων για την καταπολέμηση του καρκίνου.

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Σε μια εποχή πριν από την κυριαρχία των social media, τα βραχιολάκια αυτά λειτούργησαν ως ένα από τα πρώτα «viral» φαινόμενα, με εκατομμύρια κόσμου –από απλούς πολίτες μέχρι διάσημους– να τα φορούν για να δηλώσουν την υποστήριξή τους σε όσους έδιναν μάχη με την ασθένεια.

Ο Λανς Άρμστρονγκ με τη Σέριλ Κρόου, φορώντας και οι δύο τα χαρακτηριστικά Livestrong βραχιολάκια, το 2005.

Μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ντόπινγκ του Άρμστρονγκ το 2012, το ίδρυμα μετονομάστηκε σε Livestrong Foundation και η σύνδεση του συμβόλου με τον ίδιο τον αθλητή αποδυναμώθηκε σημαντικά, αν και το κίνημα παρέμεινε ενεργό για τον σκοπό που υπηρετούσε.

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