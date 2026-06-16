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Πολύς λόγος έγινε τις τελευταίες μέρες για την απουσία της Δέσποινας Βανδή από τον παραδοσιακό γάμο της Δανάης Μπάρκα στη Μεσσηνία. Αν και αρχικά είχε ακουστεί ότι οι καλεσμένοι δεν θα ξεπερνούσαν τους 120, λόγω των συνοδών ο αριθμός άγγιξε τους 180. Ανάμεσά τους βρέθηκε η Μαρία Καβογιάννη, ο Νίκος Κοκλώνης, η Αννίτα Πάνια, ο Ανδρέας Γεωργίου, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, η Μαρία Μπεκατώρου και η Νόνη Δούνια που άλλαξε τα στέφανα στους νεόνυμφους.

Το όνομα της Δέσποινας Βανδή ήταν από τα πρώτα που είχαν ακουστεί ότι είχαν πάρει πρόσκληση για τον γάμο, καθώς διατηρεί και στενές σχέσεις με τη μητέρα της νύφης, Βίκυ Σταυροπούλου, μετά τη συνεργασία τους για έξι σεζόν στο J2US. Λίγο πριν τον γάμο όμως ειπώθηκε ότι τελικά η διάσημη τραγουδίστρια δεν ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους.

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Η Δανάη Μπάρκα στο ατελιέ των Mi-Ro.

Γιατί δεν εμφανίστηκε η Δέσποινα Βανδή

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Δέσποινα Βανδή είχε όντως προσκληθεί εγκαίρως από τη Δανάη Μπάρκα, αλλά δυστυχώς την ίδια μέρα είχε προγραμματισμένη ζωντανή εμφάνιση σε πριβέ κάλεσμα, οπότε είχε αναγκαστεί να απαντήσει αρνητικά. «Αγαπάει πολύ και τη Δανάη και τη Βίκυ και σε κάθε άλλη περίπτωση θα έδινε με χαρά το παρών» λέει άνθρωπος από το περιβάλλον της. «Φρόντισε να στείλει φυσικά τις πιο θερμές ευχές της».

Η Δέσποινα Βανδή από τον φακό της Ρούλας Μονιάκι.

Αυτή την περίοδο η Δέσποινα Βανδή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα με προτεραιότητα στην πρόταση που έχει δεχτεί να συνεργαστεί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο NOX (την είδηση δημοσίευσε πρώτη η HuffPost) ενώ δηλώνει πολύ χαρούμενη για την εμπορική επιτυχία που σημείωσε η σειρά προϊόντων μακιγιάζ που λάνσαρε πριν από λίγους μήνες μαζί με την κόρη της, Μελίνα.