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Έχοντας ήδη συμπληρώσει δύο χρόνια κοινής ζωής, η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας όχι μόνο δεν κρύβονται πια, αλλά δεν διστάζουν να εκδηλώσουν και δημόσια τα έντονα συναισθήματα που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

Το απόγευμα της Κυριακής, ο Γιώργος Λιάγκας πάντρεψε τον καλό του φίλο Τάκη Τσακίρη με την αγαπημένη του, Ξένια, και η Μαρία Αντωνά ήταν εκεί για να καμαρώσει τον σύντροφό της.

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Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά συμπλήρωσαν δύο χρόνια σχέσης τον Μάιο.

Αμέσως μετά την τελετή ακολούθησε γλέντι στο εστιατόριο Moorings στο Καβούρι που ανήκει στον Τάκη Τσακίρη και η Μαρία κάθισε δίπλα στον σύντροφό της και δεν σταμάτησαν να ακούνε την κλασική ευχή «και στα δικά σας».

Ο, εμφανώς αδυνατισμένος, Γιώργος Λιάγκας δίπλα στον πανευτυχή γαμπρό.

Αρκετοί καλεσμένοι ευχήθηκαν το επόμενο ζευγάρι που θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας να είναι ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, αφού τον τελευταίο χρόνο ζουν σαν παντρεμένοι, και όσοι τους γνωρίζουν καλά λένε πως, όσο περνάει ο καιρός, δένονται ακόμα περισσότερο. Εξάλλου για χάρη της αγαπημένης του, ο Γιώργος Λιάγκας αποφάσισε να ξεκινήσει μέχρι και γυμναστήριο, ενώ εκείνη, όπως λένε οι φίλοι του, τον φροντίζει περισσότερο από όλες τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του.

Μαρία Αντωνά: Σε συζητήσεις για την επόμενη σεζόν

Η τηλεοπτική επιστροφή της 41χρονης δημοσιογράφου στο πλευρό της Κατερίνας Καραβάτου, απέσπασε θετικά σχόλια, παρά το γεγονός ότι η εκπομπή δεν έκανε επιτυχία με αποτέλεσμα τη μη συνέχισή της την επόμενη σεζόν.

Η Μαρία Αντωνά επέλεξε μάξι δημιουργία των Mi- Ro.

Παρόλα αυτά, μετά την πρόσφατη εμφάνισή της στο πλατό του «Πρωινού» (έστω και από την αίθουσα σύνταξης), αρκετοί σχολίασαν ότι η Μαρία Αντωνά θα άξιζε να βρίσκεται του χρόνου στο πάνελ του, ειδικά μετά την οικειοθελή αποχώρηση της Δέσποινας Καμπούρη. Αυτό σε περίπτωση βέβαια που ο Γιώργος Λιάγκας δώσει τελικά τα χέρια με τον ΑΝΤ1, κάτι που όλοι αισιοδοξούν ότι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα.