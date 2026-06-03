Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Μαρία Αντωνά πήρε προ ημερών συνέντευξη από τον Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Λιάγκας τη φιλοξένησε το πρωί της Τετάρτης (03-06-2026) στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 για να συζητήσουν. Η ραδιοφωνική παραγωγός και δημοσιογράφος βγήκε στο «παράθυρο» δίπλα από τον σύντροφό της, ο οποίος την παρότρυνε να μην έχει άγχος.

Από τα πρώτα λεπτά της συνάντησής τους, ο Γιώργος Λιάγκας, δεν ήθελε ωστόσο να αφήσει ασχολίαστο το τηλεοπτικό του ενσταντανέ με την Μαρία Αντωνά και έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά: «Την Κυριακή στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου εδώ στον ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένος ο Τόμας Γουόκαπ με τη σύντροφό του, την Εστρέλλα».

Advertisement

Advertisement

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στην εκπομπή δουλεύει και η Μαρία Αντωνά, όπως γνωρίζετε, και λέω “δεν κάνεις και μία συνέντευξη στον Γουόκαπ για εμάς;”. Είναι οικονομία κλίμακος στον ΑΝΤ1 αυτή, πρέπει να πάρουμε ένα bonus σήμερα. Ποιο bonus, βέβαια; Εδώ δεν θα ‘χουμε εκπομπή του χρόνου».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Γέλα, μην έχεις άγχος, παιδί μου», ενώ η Μαρία Αντωνά τόνισε πως έχει τρακ. «Όποιος περνάει εδώ την πόρτα του σπιτιού σου, λίγο αγχώνεται». «Θα λυσσάξουν όλοι τώρα, θα πουν “την έβγαλε, θα ‘ναι μαζί του χρόνου” και τέτοια» πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε προ μηνών δημόσια στη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1. Η αναφορά έγινε με αφορμή τα σχόλια που δέχτηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος σχετικά με την πίστη του, ωστόσο ο παρουσιαστής δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί και στην αγαπημένη του.