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Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από την επιβλητική διακόσμηση σε χρυσές αποχρώσεις, την παρουσία πολυτελών οχημάτων και τη χρήση κρυστάλλων Swarovski στις ενδυματολογικές επιλογές.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλάμβανε καλλιτεχνικά δρώμενα, καθιστό δείπνο τεσσάρων πιάτων, πυροτεχνήματα και ζωντανή μουσική εμφάνιση από τον καλλιτέχνη Γιώργο Τσαλίκη.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με ένα πάρτι στην αίθουσα «Άδωνις», η οποία είχε διαμορφωθεί ειδικά για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εκδήλωσης.

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Το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου ο Μάκης Δανάλης και η Έλενα Μπαντελά παρέθεσαν τη λαμπερή δεξίωση του γάμου τους στο εμβληματικό ξενοδοχείο Theoxenia Palace στην πλατεία Κεφαλαρίου, ιδιοκτησίας της οικογένειας Δανάλη, παρουσία 350 εκλεκτών καλεσμένων, συγγενών, φίλων και σημαντικών προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό και κοινωνικό χώρο.

Η είσοδος του ξενοδοχείου κατακλύστηκε από Ferrari, καθώς ο Μάκης Δανάλης είναι αντιπρόεδρος του Ferrari Club Hellas, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή εικόνες υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Τη συνολική επιμέλεια του event και της διακόσμησης υπέγραψε δια χειρός η Fevronia Luxury Concepts, με τον Αλέξανδρο Γιακουμέλο, δημιουργώντας ένα μοναδικό concept όπου το χρυσό κυριαρχούσε σε κάθε λεπτομέρεια.

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Το art de la table αποτέλεσε σημείο αναφοράς, με λευκά και χρυσά τραπέζια, καθρεφτένιες επιφάνειες, επίχρυσα μαχαιροπίρουνα και πολυτελείς λεπτομέρειες, ενώ οι επιβλητικοί πολυέλαιοι, τα κηροπήγια και οι εντυπωσιακές λευκές ψηλές ανθοσυνθέσεις ολοκλήρωναν το σκηνικό. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν το δείπνο τους κυριολεκτικά με χρυσά μαχαιροπίρουνα, σε ένα σκηνικό που απέπνεε πολυτέλεια.

Η νύφη επέλεξε μία custom made δημιουργία του οίκου Albina Dyla, χειροποίητα κεντημένη με περισσότερα από 100.000 κρύσταλλα Swarovski. Το bridal look ολοκλήρωσε η make up artist Κική Αϊβάζη ενώ ο Μάκης Δανάλης εμφανίστηκε με κοστούμι του ιταλικού οίκου Zegna.

O Μάκης Δανάλης, η Έλενα Μπαντελά και ο Γιώργος Ντάβλας.

Το welcome περιλάμβανε flower girls, ζωντανή μουσική από βιολί και τσέλο και ένα εντυπωσιακό aerial duo show. Ακολούθησε καθιστό δείπνο τεσσάρων πιάτων, επιμελημένο από τον chef του ξενοδοχείου, με την εντυπωσιακή Μαριάννα Βούλγαρη, η οποία με την ξεχωριστή σκηνική παρουσία της και τις χορεύτριές της χάρισε ένα εντυπωσιακό dinner show.

Η Έμιλυ Βαφειά και η Λούση Σοφρόνη.

Τις εντυπώσεις για άλλη μια φορά κέρδισε η απαστράπτουσα αδελφή του γαμπρού, Ρόη Αποστολοπούλου- Δανάλη, που συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Βασίλη Αποστολόπουλο και τα παιδιά τους.

Ο Βασίλης Αποστολόπουλος με τη σύζυγό του, Ρόη Αποστολοπούλου με haute couture δημιουργία του οίκου Versace.

Η Δέσποινα Μοιραράκη, η Βίκυ Χατζηβασιλείου και το ζεύγος Έλενας- Γιώργου Ντάβλα.

Στη συνέχεια, το φαντασμαγορικό Pyro Synchro Show, με τις καταπληκτικές αθλήτριες συγχρονισμένης κολύμβησης, φωτιές και απόλυτα συγχρονισμένα πυροτεχνήματα, προσέφερε ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της βραδιάς.

Η Πένυ Λάγκα, η Βάσια Λόη και ο σύζυγός της, Νικόλας Μαδιάς.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την οκταώροφη γαμήλια τούρτα, διακοσμημένη με λουλούδια και φύλλα χρυσού, συνοδεία χορευτριών με χρυσά κοστούμια, φτερά και πούπουλα. Το σκηνικό ήταν τόσο εντυπωσιακό, ώστε οι καλεσμένοι σηκώθηκαν όρθιοι και συγκεντρώθηκαν γύρω από το ζευγάρι για να απολαύσουν τη μοναδική αυτή στιγμή.

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Ο Σάμι Φάις με τη σύζυγό του Σοφία Μήτρου.

Το party μεταφέρθηκε στην αίθουσα «Άδωνις», η οποία είχε διαμορφωθεί σε ένα πολυτελές nightclub με χρυσή διακόσμηση, εντυπωσιακό bar και disco balls. Το αποκορύφωμα της βραδιάς και η μεγάλη έκπληξη για τους καλεσμένους ήταν η εμφάνιση του μοναδικού Γιώργου Τσαλίκη, η οποία απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα της βραδιάς. Με την εκρηκτική σκηνική του παρουσία, τις διαχρονικές επιτυχίες του και την αστείρευτη ενέργειά του, παρέσυρε από τα πρώτα κιόλας λεπτά όλους τους παρευρισκόμενους σε μία ατμόσφαιρα αδιάκοπου κεφιού.

Ο Γιώργος Τσαλίκης, η Έλενα Μπαντελά και ο Μάκης Δανάλης.

Μαζί με χορεύτριες και εντυπωσιακά performances υψηλής αισθητικής, μετέτρεψε την αίθουσα σε ένα εντυπωσιακό live club, κρατώντας αμείωτο τον παλμό του party μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και χαρίζοντας ένα φινάλε αντάξιο της λαμπερής βραδιάς ενώ ο Μάκης Δανάλης δεν σταμάτησε να χορεύει με τη σύζυγό του και τους φίλους τους.

Ο Νίκος Γεωργιάδης, η Αμάντα Μανωλάκου και ο Χάρης Σιανίδης.

Η Έλενα Μπαντελά πραγματοποίησε δεύτερη εμφάνιση με μία ακόμη custom made δημιουργία της Eirini Makkou, χειροποίητα κεντημένη με κρύσταλλα Swarovski. Μία δεξίωση όπου η χρυσή πολυτέλεια, η υψηλή αισθητική και η άψογη οργάνωση πρωταγωνίστησαν σε κάθε λεπτομέρεια.

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Μάκης Δανάλης: Ιδιαίτερα αγαπητός στους κοσμικούς κύκλους

Ο επιχειρηματίας Μάκης Δανάλης ήταν ανέκαθεν πολύ γνωστός στους κοσμικούς κύκλους ενώ τα τελευταία χρόνια αποκτήσει τη φήμη του περιζήτητου εργένη. Αγαπημένος του χειμερινός προορισμός η Κουρσεβέλ, ενώ τα καλοκαίρια κάνει διακοπές με το πολυτελές σκάφος της οικογένειάς του στα ελληνικά νησιά. Ο γάμος του με την Έλενα Μπαντελά είχε γίνει σε πολύ κλειστό κύκλο τον Απρίλιο και από την πρώτη στιγμή είχαν ανακοινώσει ότι θα οργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι για τους φίλους τους το καλοκαίρι.