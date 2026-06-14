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Μια ξεχωριστή ημέρα έζησαν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης, οι οποίοι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στη Μεσσηνία.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, λίγο μετά το μυστήριο, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους πλήθος φωτογραφιών και βίντεο από την ημέρα του γάμου, το γλέντι που ακολούθησε αλλά και τις στιγμές χαλάρωσης της επόμενης ημέρας.

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Μάλιστα, η Δανάη Μπάρκα φαίνεται πως δεν ήθελε να αποχωριστεί το νυφικό της φόρεμα ούτε την επόμενη μέρα, καθώς εμφανίστηκε με αυτό στην παραλία. Το απόγευμα της Κυριακής έκανε μια νέα ανάρτηση στο Instagram και μίλησε με συγκίνηση για τη σημαντική αυτή στιγμή της ζωής της.

«Η πιο όμορφη υπόσχεση. Τα μηνύματα είναι αμέτρητα. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σας ανταποδίδω κάθε όμορφη σκέψη!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε πως θα μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες όταν βρει χρόνο, ενώ τόνισε πως «η ζωή όταν μοιράζεσαι στιγμές είναι τόσο ομορφότερη».

Από τον γάμο ξεχώρισαν πολλές συγκινητικές στιγμές, με μία από τις πιο ιδιαίτερες να είναι όταν η Δανάη Μπάρκα πήρε το μικρόφωνο και αφιέρωσε στον σύζυγό της το τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» της Βίκυς Μοσχολιού.

Το γλέντι που ακολούθησε κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους καλεσμένους να διασκεδάζουν σε μια βραδιά γεμάτη χαρά και συναίσθημα. Ανάμεσα σε εκείνους που ταξίδεψαν στη Μεσσηνία για να βρεθούν δίπλα στο ζευγάρι ήταν αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης και της τέχνης.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η στιγμή λίγο πριν από το μυστήριο, όταν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνόδευσε τη νύφη μέχρι την εκκλησία και μαζί με την οικογένειά της την παρέδωσε στον γαμπρό.