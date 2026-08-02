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Ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε δημόσια στην απόφαση αυτή κάνοντας λόγο για εγωμανία και αμφισβητώντας ευθέως τον τρόπο άσκησης της ηγεσίας.

Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου χρησιμοποίησε συμβολικά το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείται Ελπίς» για να ασκήσει κριτική στο πολιτικό εγχείρημα.

Η ηγεσία του κινήματος κατηγόρησε τον δημοσιογράφο για παραβίαση των ιδρυτικών αρχών και για προσπάθεια ελέγχου της οργάνωσης.

Η δημόσια αντιπαράθεση σηματοδοτεί τη μετωπική σύγκρουση των δύο πλευρών μετά την πρόσφατη παραίτηση του Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου.

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Με μία λιτή αλλά εξαιρετικά αιχμηρή ανάρτηση απάντησε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καρυστιανού, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση με την οποία τέθηκε εκτός του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος Τύπου επέλεξε να μη δημοσιοποιήσει ένα πολυσέλιδο κείμενο ούτε να απαντήσει αναλυτικά στις βαριές κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του. Χρησιμοποίησε, όμως, μία ιστορική φράση και μία σαφή αιχμή περί «εγωμανίας», δείχνοντας ότι η σύγκρουση με την ηγεσία του νέου πολιτικού φορέα έχει πλέον περάσει σε ανοικτό και προσωπικό επίπεδο.

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«Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι», έγραψε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Αυγερινός.

Και πρόσθεσε στο υστερόγραφό του:

«Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες…».

…μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι…

ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες… pic.twitter.com/jYnCrQOmzC — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 2, 2026

Η αναφορά στην «εγωμανία» εκλαμβάνεται ως ευθεία βολή εναντίον της Μαρίας Καρυστιανού και του τρόπου με τον οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, λαμβάνονται οι αποφάσεις στο εσωτερικό του κινήματος.

Το μήνυμα πίσω από το «Ζητείται Ελπίς»

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη φωτογραφία του βιβλίου του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείται Ελπίς», μία επιλογή με προφανή συμβολισμό, καθώς το πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού φέρει την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

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Ο Θανάσης Αυγερινός εμφανίζεται, ουσιαστικά, να αντιπαραβάλλει την ελπίδα ως κοινωνικό και πολιτικό αίτημα με όσα καταγγέλλει ότι συμβαίνουν στο εσωτερικό του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Η επιλογή του να απαντήσει με λίγες λέξεις, ένα λογοτεχνικό έργο και μία αναφορά στην «εγωμανία» κάνει το μήνυμά του ακόμη πιο βαρύ. Δεν απαντά μόνο στη διαγραφή του. Αμφισβητεί ευθέως την κρίση, τη συμπεριφορά και τον τρόπο άσκησης της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού.

Τι του καταλόγισε η Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θέτει τον Θανάση Αυγερινό εκτός του κινήματος, αποδίδοντάς του «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές».

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι οι ενέργειες και οι δημόσιες τοποθετήσεις του παραβίαζαν τη βασική αρχή του κινήματος περί μη συνεργασίας με κόμματα του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος. Η ηγεσία της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» έκανε ακόμη λόγο για υπονόμευση της ενότητας και για «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου» του κινήματος – μία ιδιαιτέρως βαριά κατηγορία απέναντι στον άνθρωπο που μέχρι πρότινος είχε αναλάβει τη δημόσια εκπροσώπησή του.

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Είχε παραιτηθεί από εκπρόσωπος, όχι από το κίνημα

Ο Θανάσης Αυγερινός είχε προηγουμένως παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, χωρίς όμως να δηλώσει ότι αποχωρεί συνολικά από την πολιτική προσπάθεια. Στη δημόσια τοποθέτησή του είχε καταγγείλει την παρουσία «ύποπτων και φυτευτών συμβουλατόρων των διαδρόμων», ενώ είχε αναφέρει ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων τη λειτουργία παράλληλου γραφείου Τύπου, τη σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε.

Η παραίτηση εκείνη είχε αποκαλύψει το σοβαρό εσωτερικό ρήγμα. Η επίσημη διαγραφή και η σημερινή απάντηση Αυγερινού μετατρέπουν πλέον την παρασκηνιακή κρίση σε μετωπική δημόσια σύγκρουση.

Ένας δημοσιογράφος με δεκαετίες εμπειρίας

Ο Θανάσης Αυγερινός δεν είναι ένα άγνωστο ή περιστασιακό πρόσωπο στον χώρο της ενημέρωσης. Πρόκειται για δημοσιογράφο με πολυετή παρουσία ως ανταποκριτής ελληνικών μέσων στη Μόσχα και βαθιά γνώση της Ρωσίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

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Σπούδασε στη Μόσχα και αποφοίτησε από τη Σχολή Δημοσιογραφίας του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ, με ειδίκευση στην τηλεοπτική δημοσιογραφία. Εργάστηκε επί δεκαετίες για ελληνικά και κυπριακά μέσα ενημέρωσης και κάλυψε σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και πολεμικά μέτωπα, από τη Συρία μέχρι την Ουκρανία.

Επομένως, η επιλογή της Μαρίας Καρυστιανού να συγκρουστεί μετωπικά με έναν δημοσιογράφο τέτοιας εμπειρίας και να του αποδώσει, χωρίς να παρουσιάζονται μέχρι στιγμής συγκεκριμένα στοιχεία, ακόμη και σχέδιο «διαβολής και ελέγχου», είναι μία κίνηση υψηλού πολιτικού κινδύνου.

Μία διαγραφή που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ

Η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται ότι πάει γυρεύοντας μία σύγκρουση από την οποία δύσκολα μπορεί να βγει πολιτικά αλώβητη.

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Δεν πρόκειται μόνο για τη διαγραφή ενός στελέχους. Πρόκειται για δημόσια ρήξη με τον άνθρωπο που η ίδια και οι συνεργάτες της επέλεξαν για να εκπροσωπεί το κίνημα στα μέσα ενημέρωσης.

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Και όταν ένας τόσο έμπειρος δημοσιογράφος απαντά με τις λέξεις «Μωραίνει Κύριος» και «εγωμανίες», είναι προφανές ότι η υπόθεση δεν έχει τελειώσει.

Αντίθετα, μόλις τώρα αρχίζει.