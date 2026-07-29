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Ο ίδιος παραμένει μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του πολιτικού φορέα παρά την αποχώρησή του από τον επικοινωνιακό ρόλο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ακολουθεί μια σειρά αποχωρήσεων στελεχών, όπως αυτή του Βασίλη Κοκοτσάκη, προκαλώντας ερωτήματα για την εσωτερική συνοχή του κόμματος.

Ο Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος με πολυετή εμπειρία, είχε αναλάβει τα καθήκοντα του εκπροσώπου Τύπου τον Μάιο του 2026.

Το κόμμα καλείται πλέον να αποδείξει τη δυνατότητά του να διατηρήσει την ενότητα και τη δυναμική του εν μέσω των συνεχιζόμενων ανακατατάξεων.

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Μία ακόμη σημαντική απώλεια καταγράφει το νεοσύστατο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς ο εκπρόσωπος Τύπου Θανάσης Αυγερινός υπέβαλε την παραίτησή του από τη συγκεκριμένη θέση, παραμένοντας (;) ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με διαδοχικές αποχωρήσεις στελεχών, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τη συνοχή και τη λειτουργία του εγχειρήματος.

Σε ανάρτησή του γράφει με ευθείες βολές για Καρυστιανού:

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«Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω.

Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ’ ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές…».

Η παραίτηση του κ. Αυγερινού δεν είναι η πρώτη που προκαλεί αίσθηση. Είχε προηγηθεί η αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη, ενός προσώπου που είχε συνδεθεί στενά με την υπόθεση των Τεμπών και θεωρούνταν από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη του πολιτικού φορέα. Η διαδοχή τέτοιων αποχωρήσεων ενισχύει τη συζήτηση γύρω από τις εσωτερικές ισορροπίες και τη δυνατότητα του κόμματος να διατηρήσει αρραγές το στελεχιακό του δυναμικό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Θανάσης Αυγερινός αποχωρεί από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, χωρίς όμως να αποχωρεί από το κόμμα, καθώς συνεχίζει να συμμετέχει στο Πολιτικό Συμβούλιο. Η επιλογή αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια να διατηρηθεί η πολιτική του παρουσία στον φορέα, αλλά ταυτόχρονα να υπάρξει αλλαγή στην επικοινωνιακή εκπροσώπηση.

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Ποιος είναι ο Θανάσης Αυγερινός

Ο Θανάσης Αυγερινός είναι δημοσιογράφος με πολυετή παρουσία στον χώρο των διεθνών ειδήσεων. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες εργάστηκε ως ανταποκριτής στη Μόσχα, καλύπτοντας τις εξελίξεις στη Ρωσία, στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και σε μεγάλα διεθνή γεγονότα. Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες αποστολές σε εμπόλεμες περιοχές και έχει μεταδώσει σημαντικά πολιτικά και γεωπολιτικά γεγονότα για ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Μάιο του 2026 ανακοίνωσε την ενεργό συμμετοχή του στο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του εκπροσώπου Τύπου. Από τη θέση αυτή υπερασπίστηκε δημόσια τις επιλογές του κόμματος, απαντώντας σε πολιτικές επιθέσεις, σε δημοσκοπήσεις και σε ζητήματα που αφορούσαν την πολιτική φυσιογνωμία του νέου σχηματισμού.

Η αποχώρησή του από την εκπροσώπηση, έστω και χωρίς αποχώρηση από το κόμμα, αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο σε μια περίοδο εσωτερικών ανακατατάξεων. Το αν πρόκειται για μια απλή αναδιάταξη ρόλων ή για ένδειξη βαθύτερων προβλημάτων θα φανεί το επόμενο διάστημα, καθώς η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διατηρήσει την ενότητα και τη δυναμική με την οποία έκανε την είσοδό της στην πολιτική σκηνή.

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