Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελένη Πετρουλάκη προειδοποιεί για τους κινδύνους από την αλόγιστη χρήση ενέσεων αδυνατίσματος, επισημαίνοντας πως πολλοί άνθρωποι τις χρησιμοποιούν χωρίς ιατρική επίβλεψη για μικρή απώλεια βάρους.

Η λανθασμένη αυτή πρακτική προκαλεί απώλεια μυϊκού ιστού, σαρκοπενία, δερματική χαλάρωση, αναιμία και σοβαρότερα προβλήματα υγείας όπως η παγκρεατίδα.

Οι συγκεκριμένες ενέσεις πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά σε υπέρβαρα άτομα με μεταβολικά σύνδρομα ή διαβήτη, κατόπιν αυστηρής ιατρικής αξιολόγησης και συνταγογράφησης.

Η σωστή διατροφή και η συστηματική γυμναστική παραμένουν οι μοναδικοί ασφαλείς τρόποι για τη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας μακροπρόθεσμα.

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Όλο και περισσότερες διάσημες γυναίκες- αλλά και άντρες- καταφεύγουν πλέον στις ενέσεις αδυνατίσματος, και μάλιστα δεν το κρύβουν, δίνοντας ένα «επικίνδυνο» παράδειγμα στο κοινό, σύμφωνα με την Ελένη Πετρουλάκη. «Το πιο σοβαρό είναι ότι της επιλέγουν άνθρωποι που θέλουν να χάσουν τρία και τέσσερα κιλά. Εννοείται ότι χάνουν κυρίως μυικό ιστό και μακροπρόθεσμα θα το πληρώσουν» τονίζει στη HuffPost η 55χρονη υπέρμαχος του well being και εμπνεύστρια του Fitlab. «Είναι “πλασματικά” κιλά γιατί δεν χάνουν τόσο πολύ λίπος, όσο μύες. Παθαίνουν σαρκοπενία, επιδερμική χαλάρωση και φαίνονται πιο γερασμένες. Ειδικά για μια γυναίκα άνω των 40 ο στόχος πρέπει να είναι το σφριγηλό δέρμα και ας έχει λίγα κιλά παραπάνω.

Εμείς συνεργαζόμαστε με μια ομάδα από εξειδικευμένους γιατρούς και ειδικούς και συστήνουμε τις ενέσεις αυτές μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει πραγματική ανάγκη. Εγώ χρησιμοποιώ τα δικά μου φυτικά συμπληρώματα για λιποδιάλυση, που κάνουν και καλό στον μεταβολισμό και το ανοσοποιητικό σύστημα, μπορούν να το πάρουν ακόμα και παιδιά» συμπληρώνει η Ελένη Πετρουλάκη.

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Ελένη Πετρουλάκη: Οι επικίνδυνες συνέπειες των ενέσεων αδυνατίσματος

«Επαναλαμβάνω λοιπόν, ότι δεν είμαστε κατά των ενέσεων αλλά πρέπει να γίνεται σωστή χρήση, με επίβλεψη γιατρού, διατροφολόγου και γυμναστή. Πάρα πολλές γυναίκες που κάνουν τις ενέσεις χωρίς επίβλεψη, εκτός από απώλεια ενέργειας, προκαλούν στον εαυτό τους απώλεια μαλλιών, αναιμία και μακροπόθεσμα αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά προβλήματα όπως παγκρεατίδα.

Οι ενέσεις αυτές προτείνονται μόνο σε ανθρώπους με μεταβολικά σύνδρομα, προδιάθεση για διαβήτη και αντίσταση στην ινσουλίνη. Αλλά μιλάμε για υπέρβαρους ανθρώπους, για γυναίκες άνω των 90 κιλών. Δυστυχώς οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί δίνουν τις ενέσεις χωρίς συνταγή γιατρού, χωρίς να προειδοποιούν για τις συνέπειες. Μόνο αν το BMI (δείκτης μάζας σώματος) πάνω από 28 με 30 μπορείς να κάνεις αυτή την ένεση.

Η Ελένη Πετρουλάκη στο Βένις Μπιτς της Καλιφόρνιας.

Επειδή η σωστη διατροφή δεν γίνεται τρόπος ζωής, μετά παίρνεις ξανά το βάρος που έχασες, αφού δεν μπορείς να κάνεις τις ενέσεις για όλη σου τη ζωή. Και στην Αμερική, που ταξίδεψα πρόσφατα, το ίδιο κάνουν ακριβώς, έχουν βγει μάλιστα και κινέζικες ενέσεις που τις παραγγέλνουν από το διαδίκτυο.

Καμία ένεση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ευεξία που προσφέρει η σωστή διατροφή και η γυμναστική. Το φυσιολογικό είναι να χάνεις τα κιλά σε μεγαλύτερο διάστημα, όχι μέσα σε έναν μήνα. Μόνο έτσι δεν θέτεις την υγεία σου σε κίνδυνο και το δέρμα δεν “κρεμάει”».