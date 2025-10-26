Γιατροί χαρακτήρισαν «εξαιρετικά ενθαρρυντικά» τα αποτελέσματα μιας νέας κλινικής δοκιμής, σύμφωνα με τα οποία μια «έξυπνη» ένεση τριπλής δράσης μπορεί να συρρικνώσει τους όγκους σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου μέσα σε έξι εβδομάδες.

Ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου είναι η έκτη συχνότερη μορφή καρκίνου παγκοσμίως. Όταν εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί μετά τη βασική θεραπεία, οι ασθενείς συνήθως λαμβάνουν ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία με πλατίνη. Αν αυτές αποτύχουν, οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες.

Η νέα έρευνα έδειξε ότι το φάρμακο αμιβανταμάμπη (amivantamab), χορηγούμενο με ένεση, μπορεί να μειώσει το μέγεθος των όγκων σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο, οι οποίοι είχαν ήδη δοκιμάσει ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολογίας (ESMO) στο Βερολίνο.



Ο καθηγητής Κέβιν Χάρινγκτον, ειδικός στις βιολογικές θεραπείες καρκίνου στο Institute of Cancer Research του Λονδίνου και ογκολόγος στο Royal Marsden NHS Foundation Trust, δήλωσε:

«Το να βλέπουμε τέτοιο βαθμό βελτίωσης σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε τόσες θεραπείες είναι απίστευτα ενθαρρυντικό.

Αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πραγματική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου — όχι μόνο ως προς την αποτελεσματικότητα, αλλά και ως προς τον τρόπο παροχής της φροντίδας».

Πρόσθεσε ότι:

«Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται μια τέτοια θεραπεία τριπλής δράσης σε ασθενείς των οποίων η νόσος έχει επανεμφανιστεί μετά τη θεραπεία. Η αμιβανταμάμπη είναι ένα “έξυπνο” φάρμακο που μπλοκάρει δύο κρίσιμες οδούς του καρκίνου και ταυτόχρονα ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτεθεί στον όγκο».

Σε αντίθεση με πολλές αντικαρκινικές θεραπείες που απαιτούν πολλές ώρες νοσηλείας, η αμιβανταμάμπη χορηγείται με απλή υποδόρια ένεση, κάτι που την καθιστά ταχύτερη, πιο άνετη και ενδεχομένως κατάλληλη για χορήγηση σε εξωτερικά ιατρεία ή ακόμη και στο σπίτι στο μέλλον.



Εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μελέτη Orig-AMI 4

Η κλινική δοκιμή Orig-AMI 4, που χρηματοδοτήθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία Janssen, περιέλαβε ασθενείς από 11 χώρες, μεταξύ αυτών και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι έπασχαν από επανεμφανιζόμενο ή μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου (HNSCC) — μια δύσκολη μορφή καρκίνου που συχνά επανέρχεται μετά τις καθιερωμένες θεραπείες.

Σε μια ομάδα 86 ασθενών που είχαν ήδη λάβει ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία, χορηγήθηκε η αμιβανταμάμπη.

Τα πρώιμα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 76% των ασθενών παρουσίασε συρρίκνωση ή σταθεροποίηση των όγκων τους.

Η ανταπόκριση παρατηρήθηκε κατά μέσο όρο μέσα σε έξι εβδομάδες, ενώ η θεραπεία ήταν γενικά καλά ανεκτή, με τις περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες να είναι ήπιες έως μέτριες.

Ο μέσος χρόνος επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου για όσους λάμβαναν μόνο αμιβανταμάμπη ήταν 6,8 μήνες.



Πώς δρα η αμιβανταμάμπη

Η αμιβανταμάμπη στοχεύει τον καρκίνο με τρεις μηχανισμούς δράσης:

Αναστέλλει τον υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR), μια πρωτεΐνη που βοηθά στην ανάπτυξη των όγκων.

Μπλοκάρει την οδό MET, την οποία τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν συχνά για να «ξεφεύγουν» από τη θεραπεία.

Ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να επιτίθεται απευθείας στον όγκο.



«Ξεχνώ ότι έχω καρκίνο» – η εμπειρία ασθενούς

Ο 59χρονος Καρλ Γουόλς από το Μπέρμιγχαμ, ο οποίος πάσχει από καρκίνο της γλώσσας, συμμετείχε στη δοκιμή τον Ιούλιο, αφού απέτυχαν η χημειοθεραπεία και η ανοσοθεραπεία.

«Είμαι τώρα στον έβδομο κύκλο θεραπείας. Πηγαίνει πολύ καλά και είμαι πολύ ικανοποιημένος με την πρόοδο», δήλωσε.

«Πριν ξεκινήσω τη θεραπεία, δεν μπορούσα να μιλήσω σωστά και το φαγητό ήταν δύσκολο. Τώρα το πρήξιμο έχει μειωθεί σημαντικά και ο πόνος δεν είναι όπως πριν. Μερικές φορές ξεχνώ ακόμη και ότι έχω καρκίνο».

Πηγή: Guardian

