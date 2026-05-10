Το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ, οι Metallica έπαιξαν τον «Ζορμπά» και το στάδιο σηκώθηκε στο πόδι. Δεν ήταν απλώς μια ωραία στιγμή για το ελληνικό κοινό. Ήταν ακόμη μία απόδειξη ότι η μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη έχει πάψει εδώ και δεκαετίες να ανήκει μόνο σε μια ταινία, σε έναν χορό ή σε μια εποχή. Ανήκει πια στη διεθνή μνήμη.

Το ΟΑΚΑ «σείστηκε» το βράδυ του Σαββάτου, 9 Μαΐου 2026, όταν οι Metallica, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, πέρασαν μέσα από τον ηλεκτρικό τους ήχο τις νότες του «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη. Η στιγμή ήρθε στο καθιερωμένο «doodle» των Robert Trujillo και Kirk Hammett και προκάλεσε αμέσως ενθουσιασμό, με βίντεο να κυκλοφορούν στα social media και τα ελληνικά μέσα να μιλούν για μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της συναυλίας.

Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, επιβεβαιώθηκε ξανά κάτι που η Ελλάδα γνωρίζει εδώ και χρόνια: ο «Ζορμπάς» δεν είναι απλώς ένα μουσικό θέμα. Είναι σήμα αναγνώρισης. Μια εθνική χειρονομία σε μορφή μελωδίας.

Η ιστορία του αρχίζει το 1964, στην ταινία «Zorba the Greek» του Μιχάλη Κακογιάννη, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». Πρωταγωνιστής ήταν ο Άντονι Κουίν στον ρόλο του Ζορμπά, ενώ δίπλα του εμφανιζόταν ο Άλαν Μπέιτς ως ο νεαρός Άγγλος διανοούμενος Μπάζιλ. Στην ταινία συμμετείχαν επίσης η Ειρήνη Παπά και η Λίλα Κέντροβα, ενώ τη μουσική υπέγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης.

Η περίφημη σκηνή στο φινάλε, εκεί όπου ο Ζορμπάς μαθαίνει στον Μπάζιλ να χορεύει στην παραλία, έμελλε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο χορός που καθιερώθηκε ως συρτάκι δεν ήταν παλαιός παραδοσιακός χορός με την αυστηρή έννοια. Δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της ταινίας, συνδυάζοντας στοιχεία από τον συρτό και το χασάπικο, με μια κλιμάκωση από αργό σε όλο και πιο γρήγορο ρυθμό.

Η μουσική του Θεοδωράκη έκανε το υπόλοιπο. Ξεκινά λιτά, σχεδόν ψιθυριστά, με εκείνο το μοτίβο που μοιάζει να καλεί κάποιον να σηκωθεί. Και μετά ανοίγει. Επιταχύνει. Γίνεται σώμα, ρυθμός, παρέα, έκσταση. Από κινηματογραφική υπόκρουση, έγινε παγκόσμια εικόνα της Ελλάδας.

Δεν είναι τυχαίο ότι στον «Ζορμπά» αποδίδεται συχνά η ιδιότητα της πιο αναγνωρίσιμης ελληνικής μελωδίας διεθνώς. Ο Μίμης Πλέσσας φέρεται να είχε πει πως ο «Ζορμπάς» αναγνωρίζεται από τις δύο πρώτες νότες, ενώ η Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν, το αμέσως επόμενο μεγάλο παράδειγμα μουσικής αναγνωρισιμότητας, χρειάζεται τέσσερις. Ακόμη κι αν η φράση λειτουργεί περισσότερο ως εύστοχη μουσική παρατήρηση παρά ως μετρήσιμη στατιστική, αποτυπώνει μια αλήθεια: ο «Ζορμπάς» ενεργοποιεί αμέσως τη μνήμη.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το κομμάτι ξέφυγε από την ταινία. Παίχτηκε σε ταβέρνες, σε στάδια, σε πλατείες, σε συναυλιακές αίθουσες, σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε τελετές, σε φεστιβάλ, σε παρελάσεις και σε γιορτές της ομογένειας. Από λαϊκές ορχήστρες μέχρι συμφωνικά σύνολα, από μπουζούκια μέχρι μπάντες πνευστών, από τουριστικά προγράμματα μέχρι μεγάλες σκηνές, ο «Ζορμπάς» έγινε κοινή γλώσσα.

Τον έχουν παίξει χιλιάδες μουσικοί σε όλο τον κόσμο. Ο André Rieu και η Johann Strauss Orchestra τον έχουν παρουσιάσει ως λαμπερό συναυλιακό θέαμα, με το κοινό να συμμετέχει σχεδόν τελετουργικά. Στρατιωτικές μπάντες, ανάμεσά τους και σύνολα που εμφανίστηκαν σε διεθνή φεστιβάλ όπως στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, τον έχουν εντάξει σε προγράμματα με έντονο θεαματικό χαρακτήρα. Και τώρα, οι Metallica τον πέρασαν μέσα από τη δική τους μεταλλική γλώσσα, θυμίζοντας ότι μια μεγάλη μελωδία αντέχει σε κάθε ενορχήστρωση.

Αυτό είναι ίσως το μυστικό του «Ζορμπά». Δεν είναι δεμένος με ένα μόνο ύφος. Μπορεί να παιχτεί με μπουζούκι και να παραμείνει αυθεντικός. Μπορεί να παιχτεί από συμφωνική ορχήστρα και να αποκτήσει κινηματογραφική μεγαλοπρέπεια. Μπορεί να παιχτεί από στρατιωτική μπάντα και να μετατραπεί σε δημόσιο θέαμα. Μπορεί να παιχτεί από τους Metallica και να σηκώσει ένα ολόκληρο στάδιο.

Στην παγκόσμια εικόνα της ελληνικής μουσικής, ο «Ζορμπάς» στέκεται δίπλα σε ένα ακόμη μεγάλο σύμβολο: «Τα Παιδιά του Πειραιά» του Μάνου Χατζιδάκι, από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Ζυλ Ντασέν, με τη Μελίνα Μερκούρη. Εκείνο το τραγούδι κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το 1960 και έγινε επίσης διεθνές ελληνικό σήμα. Αν «Τα Παιδιά του Πειραιά» άνοιξαν έναν δρόμο για την ελληνική μελωδία στο εξωτερικό, ο «Ζορμπάς» τον έκανε λεωφόρο.

Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν έγραψε απλώς ένα θέμα για μια ταινία. Έγραψε έναν ήχο που κουβαλά μια φαντασιακή Ελλάδα: φως, θάλασσα, σώμα, λύπη, γλέντι, πείσμα, ελευθερία. Γι’ αυτό και η μελωδία επιβιώνει πέρα από τα συμφραζόμενά της. Ακόμη κι όταν ακούγεται σε ένα metal στάδιο, εξακολουθεί να φέρει μέσα της την παραλία του Κακογιάννη, το βλέμμα του Άντονι Κουίν, τη χειρονομία του ανθρώπου που, αφού όλα έχουν χαθεί, επιμένει να χορεύει.

Και ίσως γι’ αυτό ο «Ζορμπάς» συγκινεί ακόμη. Γιατί δεν είναι απλώς το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό κομμάτι. Είναι η μουσική εκδοχή μιας φράσης που η Ελλάδα λέει συχνά χωρίς λόγια: όταν όλα γκρεμίζονται, σήκω και χόρεψε.

