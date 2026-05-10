Με μια δημόσια ανάρτηση, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, κιθαρίστας του συκγροτήματος «Τρύπες», τοποθετήθηκε για την ιδιαίτερη στιγμή στη χθεσινή συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, όπου το θρυλικό συγκρότημα απέδωσε το «Δεν Χωράς Πουθενά».

Ο ίδιος σχολίασε ότι η επιλογή των Metallica να παίξουν ελληνικά κομμάτια δεν είχε στόχο την επίδειξη τεχνικής αρτιότητας, αλλά την επικοινωνία με το κοινό, σημειώνοντας πως μια μπάντα του μεγέθους τους δεν έχει ανάγκη να αποδείξει τίποτα. Όπως ανέφερε, η αξία τους είναι ήδη εδραιωμένη μέσα από τη μακρόχρονη παγκόσμια πορεία τους και τη δισκογραφία τους ενώ η θετική ανταπόκριση του κοινού αποδεικνύει τη δύναμη της μουσικής σύνδεσης, πέρα από «κουβέντες καφενείου» στα social media.

Ο Παπαδόπουλος εξέφρασε και την προσωπική του χαρά που ένα τραγούδι που συνέβαλε δημιουργικά, το «Δεν Χωράς Πουθενά», εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη ελληνική μουσική ιστορία.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Οι Metallica στη χθεσινοβραδυνή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του. Ενα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν “καλά” αυτά τα κομμάτια. Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το “Δεν χωράς πουθενά” αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.»