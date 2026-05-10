Υπάρχουν στιγμές που η πολιτική ζωή της χώρας δεν χρειάζεται ούτε ένταση, ούτε μικρόφωνα, ούτε τηλεοπτικά πάνελ. Αρκεί ένα κακό μοντάζ, δύο πολιτικά πρόσωπα, μία φανέλα των Metallica και ξαφνικά το διαδίκτυο παίρνει φωτιά.

Ομολογώ ότι γέλασα πολύ. Και γέλασα ακόμη περισσότερο όταν μίλησα σήμερα τό πρωί και με τους δύο «πρωταγωνιστές» της φωτογραφίας που έκανε τον γύρο του διαδικτύου: τον Στέλιο Πέτσα και τη Σοφία Βούλτεψη. Και μου περιέγραφαν με χιουμοριστική διάθεση το όλο σκηνικό της φωτογραφίας. Γιατί άλλο να πηγαίνεις στους Metallica και άλλο να σε… πηγαίνουν. Με Photoshop.

Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε έδειχνε τον Στέλιο και τη Σοφία με μπλουζάκια των Metallica, λες και μόλις είχαν βγει από το ΟΑΚΑ μετά το «Enter Sandman», έτοιμοι να συζητήσουν για τον προϋπολογισμό με φόντο heavy metal riffs.

Μόνο που υπήρχε ένα μικρό, τόοοσο μικρό προβληματάκι: δεν ήταν εκείνοι εκεί. Ή, για να είμαστε ακριβείς, δεν ήταν εκεί όπως τους παρουσίασε η φωτογραφία.

Πήρα πρώτα τον Στέλιο. Ακόμη γελούσε.

«Καλά», μου είπε, «αυτός που έκανε το μοντάζ, αυτό το fake, δεν είδε ότι πίσω από μένα ήταν περιπολικό και αστυνομία; Τόσο βλάκας; Τόσο απρόσεκτος;»

FAKE NEWS!

Αγαπητοί fans των @Metallica δυστυχώς δεν είμασταν μαζί σας απόψε στο ΟΑΚΑ, όπως έγραψαν ελληνικά μέσα. Η φωτό είναι προφανώς επεξεργασμένη και όσοι την αναπαράγουν, διακινούν ψευδή είδηση. Pulling your strings, justice is done.https://t.co/SDdqSvs1le pic.twitter.com/QzSH4kceo5 — Stelios Petsas (@SteliosPetsas) May 9, 2026

Και είχε δίκιο. Διότι, αγαπητοί μου, όταν κάνεις μοντάζ, τουλάχιστον κοίτα και το φόντο. Δεν γίνεται να «φοράς» Metallica σε πολιτικό πρόσωπο και από πίσω να σου φωνάζει ολόκληρο περιπολικό: «Παιδιά, εδώ κάτι δεν κολλάει».

Μίλησα και με τη Σοφία. Κι εκείνη γελούσε.

Μου εξήγησε ότι η αυθεντική φωτογραφία ήταν από εκδήλωση στο Σύνταγμα, όπου είχαν πάει με τον Στέλιο για τους φιλέλληνες. Καμία σχέση με ΟΑΚΑ, συναυλία, stage, drums, κιθάρες και μεταλλικές διαθέσεις. Κάποιος πήρε τη φωτογραφία, την πείραξε και τους φόρεσε τα t-shirts των Metallica.

Εδώ, όμως, έρχεται η ωραία λεπτομέρεια: η Σοφία μου είπε ότι τους άκουγε και τους ακούει τους Metallica. Παρότι, όπως σημείωσε και η ίδια, είναι της γενιάς των Beatles και των Rolling Stones.

Και κάπου εκεί σκέφτηκα ότι η ζωή είναι υπέροχη. Διότι μπορείς να είσαι γενιά Beatles, να έχεις μεγαλώσει με Rolling Stones, να έχεις πολιτική διαδρομή δεκαετιών και ξαφνικά να ξυπνάς Κυριακή πρωί και να σε βλέπεις στο διαδίκτυο με μπλουζάκι Metallica.

Αυτά μόνο στην Ελλάδα.

Και επειδή είμαστε και χώρα που αγαπάει το σχόλιο, το πείραγμα και την υπερβολή, η φωτογραφία έκανε τη δουλειά της: προκάλεσε γέλια, απορίες, διαψεύσεις και βέβαια την αιώνια ελληνική ερώτηση:

«Μα καλά, ισχύει;»

Όχι, δεν ίσχυε.

Αλλά ήταν τόσο καλοστημένο ως διαδικτυακό αστείο; Όχι ακριβώς.

Γιατί αν ήταν καλοστημένο, δεν θα είχε ξεχαστεί το περιπολικό πίσω από τον Στέλιο.

Και αν ήταν πραγματικά προσεγμένο, ίσως να τους έβαζαν και κάπου πιο πειστικά: έξω από το ΟΑΚΑ, με κόσμο, φώτα, μπάντες, κάτι τέλος πάντων που να λέει «συναυλία» και όχι «δημόσια εκδήλωση στο Σύνταγμα».

Πάντως, για να μη μένει καμία παρεξήγηση, άλλοι επώνυμοι πράγματι πήγαν στη συναυλία των Metallica. Και θα μπουν οι φωτογραφίες τους από κάτω, γιατί εκείνοι ναι, ήταν εκεί.

Ανάμεσά τους, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ήταν ο Νίκος Πλακιάς, η Φαίη Σκορδά, ο Λάκης Γαβαλάς με τον Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο, ο Γιάννης Βαρδής με τον Άκη Δείξιμο και ο Μιχάλης Σαράντης.

Οι αυθεντικοί παρόντες, δηλαδή. Όχι οι «μεταλλαγμένοι» μέσω μοντάζ.

Και κάπως έτσι, το ελληνικό διαδίκτυο απέκτησε για λίγες ώρες τη δική του μικρή metal πολιτική κωμωδία.

Ο Στέλιος να γελάει με το περιπολικό. Η Σοφία να θυμάται Beatles και Rolling Stones, αλλά να μην αποκηρύσσει τους Metallica.

Και όλοι εμείς να διαπιστώνουμε, για άλλη μια φορά, ότι στην εποχή της εικόνας πρέπει να κοιτάμε όχι μόνο τι φοράει κάποιος στη φωτογραφία, αλλά και τι υπάρχει πίσω του.

Γιατί καμιά φορά, το φόντο λέει όλη την αλήθεια. Και στην προκειμένη περίπτωση, την είπε το περιπολικό.

ΥΓ. Μέγα λάθος που ο «κλέφτης» photoshopας έβαλε το πρακτορείο EUROKINISSI στη fake φωτογραφία του